Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune” - Antena Sport

După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, la prima sa aventură la seniori, Cristi Chivu a fost numit pe banca Interului ca înlocuitor pentru Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită la Al Hilal.
Antrenorul român a avut parte de o eliminare prematură la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar nici startul de sezon din Italia nu este prea convingător. După succes răsunător cu Cagliari, Inter a suferit un eșec șocant pe teren propriu, contra lui Udinese.
Test important pentru Cristi Chivu! Inter, duel tare cu Juventus
Cu trei puncte după primele două etape, Inter va avea parte de un duel pe cinste după pauza internațională. Formația antrenată în prezent de Cristi Chivu va juca pe terenul rivalei Juventus, în cel mai tare meci al etapei a treia din Serie A.
Duelul are o miză importantă pentru tehnicianul român, având în vedere faptul că echipa sa întâlnește una dintre candidatele la câștigarea titlului în Italia. Presa din „cizmă” pune presiune pe Chivu, înaintea marelui meci de sâmbătă.
„Inter a început sezonul cu un 5-0 spectaculos contra lui Cagliari pe San Siro, dar entuziasmul s-a stins rapid după eșecul neașteptat cu Udinese, chiar acasă, în etapa a doua. Tocmai de aceea, Chivu e obligat să ofere un răspuns convingător, fie printr-o victorie cu Juventus, echipă care are maximum de puncte până acum, fie măcar evitând înfrângerea.
Presiunea e dublă pentru că, în culise, Chivu nu a fost prima opțiune. În realitate, Inter a mers pe mâna lui doar după ce variantele Simone Inzaghi, Cesc Fabregas și Patrick Vieira au picat rând pe rând. Venirea lui a fost privită cu scepticism, iar două înfrângeri în primele trei etape, cu Champions League bătând la ușă, ar însemna un început foarte complicat”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.
Inter, fără victorie pe terenul lui Juventus de mai bine de trei ani
Deplasarea de la Torino va fi un test important pentru Cristi Chivu, care are nevoie de o victorie pentru a-i câștiga pe suporterii vicecampioanei Italiei. Bilanțul nu este unul în favoarea românului.
Ultima victorie obținută de Inter pe terenul lui Juventus datează din 3 aprilie 2022, de la un 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat atunci de Hakan Calhanoglu, din lovitură de la 11 metri.
