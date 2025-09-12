Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune” - Antena Sport

După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, la prima sa aventură la seniori, Cristi Chivu a fost numit pe banca Interului ca înlocuitor pentru Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită la Al Hilal.

Antrenorul român a avut parte de o eliminare prematură la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar nici startul de sezon din Italia nu este prea convingător. După succes răsunător cu Cagliari, Inter a suferit un eșec șocant pe teren propriu, contra lui Udinese.

Test important pentru Cristi Chivu! Inter, duel tare cu Juventus

Cu trei puncte după primele două etape, Inter va avea parte de un duel pe cinste după pauza internațională. Formația antrenată în prezent de Cristi Chivu va juca pe terenul rivalei Juventus, în cel mai tare meci al etapei a treia din Serie A.

Duelul are o miză importantă pentru tehnicianul român, având în vedere faptul că echipa sa întâlnește una dintre candidatele la câștigarea titlului în Italia. Presa din „cizmă” pune presiune pe Chivu, înaintea marelui meci de sâmbătă.

„Inter a început sezonul cu un 5-0 spectaculos contra lui Cagliari pe San Siro, dar entuziasmul s-a stins rapid după eșecul neașteptat cu Udinese, chiar acasă, în etapa a doua. Tocmai de aceea, Chivu e obligat să ofere un răspuns convingător, fie printr-o victorie cu Juventus, echipă care are maximum de puncte până acum, fie măcar evitând înfrângerea.