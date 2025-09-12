Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune”

Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Nu a fost prima opțiune”

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 16:44

Comentarii
Italienii pun presiune pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: Nu a fost prima opțiune”

Cristi Chivu pe banca Interului / Getty Images)

După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, la prima sa aventură la seniori, Cristi Chivu a fost numit pe banca Interului ca înlocuitor pentru Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită la Al Hilal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul român a avut parte de o eliminare prematură la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar nici startul de sezon din Italia nu este prea convingător. După succes răsunător cu Cagliari, Inter a suferit un eșec șocant pe teren propriu, contra lui Udinese.

Test important pentru Cristi Chivu! Inter, duel tare cu Juventus

Cu trei puncte după primele două etape, Inter va avea parte de un duel pe cinste după pauza internațională. Formația antrenată în prezent de Cristi Chivu va juca pe terenul rivalei Juventus, în cel mai tare meci al etapei a treia din Serie A.

Duelul are o miză importantă pentru tehnicianul român, având în vedere faptul că echipa sa întâlnește una dintre candidatele la câștigarea titlului în Italia. Presa din „cizmă” pune presiune pe Chivu, înaintea marelui meci de sâmbătă.

„Inter a început sezonul cu un 5-0 spectaculos contra lui Cagliari pe San Siro, dar entuziasmul s-a stins rapid după eșecul neașteptat cu Udinese, chiar acasă, în etapa a doua. Tocmai de aceea, Chivu e obligat să ofere un răspuns convingător, fie printr-o victorie cu Juventus, echipă care are maximum de puncte până acum, fie măcar evitând înfrângerea.

Reclamă
Reclamă

Presiunea e dublă pentru că, în culise, Chivu nu a fost prima opțiune. În realitate, Inter a mers pe mâna lui doar după ce variantele Simone Inzaghi, Cesc Fabregas și Patrick Vieira au picat rând pe rând. Venirea lui a fost privită cu scepticism, iar două înfrângeri în primele trei etape, cu Champions League bătând la ușă, ar însemna un început foarte complicat”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.

Inter, fără victorie pe terenul lui Juventus de mai bine de trei ani

Deplasarea de la Torino va fi un test important pentru Cristi Chivu, care are nevoie de o victorie pentru a-i câștiga pe suporterii vicecampioanei Italiei. Bilanțul nu este unul în favoarea românului.

Ultima victorie obținută de Inter pe terenul lui Juventus datează din 3 aprilie 2022, de la un 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat atunci de Hakan Calhanoglu, din lovitură de la 11 metri.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
16:44
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Sun Yingsha se joacă ACUM. Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii
16:40
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie
16:37
Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile
16:29
CFR Cluj a blocat transferul jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro! Motivul din spatele acestei decizii
15:48
“Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer”. Raul Rusescu, opinie tranșantă contra curentului
15:29
“Nu avem adversari facili”. Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda – FCSB: “Încearcă să prindă ritmul”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic