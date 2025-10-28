Cristi Chivu vrea să "repatrieze" un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul din weekend de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, iar problemele din defensiva finalistei UEFA Champions League din sezonul trecut au ieşit la iveală.
Tocmai din acest motiv, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de soluţii, iar nerazzurrii şi-au îndreptat atenţia către Bayern Munchen.
Inter vrea să îl aducă în iarnă pe Kim Min-Jae de la Bayern Munchen
Potrivit celor de la BILD, Inter a pus ochii pe Kim Min-Jae, fundaşul sud-coreean care a ajuns la Bayern Munchen în vara anului 2023, atunci când bavarezii au plătit 50 de milioane de euro pentru transferul său de la Napoli.
Acesta ar fi al doilea fundaş cu experienţă pe care echipa lui Cristi Chivu l-ar aduce în acest sezon, după ce elveţianul Manuel Akanji a fost împrumutat de la Manchester City la finalul perioadei de mercato din vară.
În ceea ce îl priveşte pe Kim Min-Jae, Inter pare că va avea concurenţă serioasă chiar din Serie A. Jurnalistul Christian Falk de la BILD a anunţat Juventus şi AC Milan sunt interesate de serviciile sud-coreeanului.
“Este adevărat că Juventus ar vrea să încerce să-l transfere pe Kim în ianuarie. Bayern, însă, nu are nicio intenție să-l vândă decât dacă reușesc să-l aducă pe Guehi de la Crystal Palace.
În orice caz, Juventus nu este singurul club interesat de Kim, deoarece Inter și AC Milan îl urmăresc de mai multă vreme. Ambele sunt cu adevărat interesate
Performanțele lui Kim din perioada Napoli au rămas încă în mintea cluburilor italiene, iar sud-coreeanul este foarte interesat. Inter și Milan vor încerca să-l transfere în această vară, dar dacă există o șansă în mercato din iarnă, ar fi o opțiune demnă de luat în considerare”, anunţă nemţii de la BILD.
Campion cu Napoli în 2023, Kim Min-Jae a evoluat până acum în 9 partide pentru Bayern Munchen în acest sezon şi şi-a trecut în cont o pasă de gol. Sud-coreeanul a evoluat în total de 88 de ori pentru bavarezi, reuşind să înscrie 4 goluri şi să ofere 3 pase decisive.
- 32 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Kim Min-Jae, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- Lovitură pentru Napoli: cât va lipsi Kevin de Bruyne după accidentarea suferită în meciul cu Inter
- Juventus l-a demis pe Igor Tudor. De 56 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria “bătrânei doamne”
- Interul lui Cristi Chivu, subiect de dezbatere aprinsă în Italia: “Respectă ce spun.” / “Nu e cea mai bună.”
- Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu
- Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90