Cristi Chivu vrea să "repatrieze" un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul din weekend de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, iar problemele din defensiva finalistei UEFA Champions League din sezonul trecut au ieşit la iveală.

Tocmai din acest motiv, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de soluţii, iar nerazzurrii şi-au îndreptat atenţia către Bayern Munchen.

Inter vrea să îl aducă în iarnă pe Kim Min-Jae de la Bayern Munchen

Potrivit celor de la BILD, Inter a pus ochii pe Kim Min-Jae, fundaşul sud-coreean care a ajuns la Bayern Munchen în vara anului 2023, atunci când bavarezii au plătit 50 de milioane de euro pentru transferul său de la Napoli.

Acesta ar fi al doilea fundaş cu experienţă pe care echipa lui Cristi Chivu l-ar aduce în acest sezon, după ce elveţianul Manuel Akanji a fost împrumutat de la Manchester City la finalul perioadei de mercato din vară.

În ceea ce îl priveşte pe Kim Min-Jae, Inter pare că va avea concurenţă serioasă chiar din Serie A. Jurnalistul Christian Falk de la BILD a anunţat Juventus şi AC Milan sunt interesate de serviciile sud-coreeanului.