Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu vrea să "repatrieze" un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa

Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa

Publicat: 28 octombrie 2025, 8:49

Comentarii
Cristi Chivu vrea să repatrieze un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa

Cristi Chivu, înaintea meciului Napoli - Inter / Profimedia

Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul din weekend de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, iar problemele din defensiva finalistei UEFA Champions League din sezonul trecut au ieşit la iveală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tocmai din acest motiv, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de soluţii, iar nerazzurrii şi-au îndreptat atenţia către Bayern Munchen.

Inter vrea să îl aducă în iarnă pe Kim Min-Jae de la Bayern Munchen

Potrivit celor de la BILD, Inter a pus ochii pe Kim Min-Jae, fundaşul sud-coreean care a ajuns la Bayern Munchen în vara anului 2023, atunci când bavarezii au plătit 50 de milioane de euro pentru transferul său de la Napoli.

Acesta ar fi al doilea fundaş cu experienţă pe care echipa lui Cristi Chivu l-ar aduce în acest sezon, după ce elveţianul Manuel Akanji a fost împrumutat de la Manchester City la finalul perioadei de mercato din vară.

În ceea ce îl priveşte pe Kim Min-Jae, Inter pare că va avea concurenţă serioasă chiar din Serie A. Jurnalistul Christian Falk de la BILD a anunţat Juventus şi AC Milan sunt interesate de serviciile sud-coreeanului.

Reclamă
Reclamă

“Este adevărat că Juventus ar vrea să încerce să-l transfere pe Kim în ianuarie. Bayern, însă, nu are nicio intenție să-l vândă decât dacă reușesc să-l aducă pe Guehi de la Crystal Palace.

În orice caz, Juventus nu este singurul club interesat de Kim, deoarece Inter și AC Milan îl urmăresc de mai multă vreme. Ambele sunt cu adevărat interesate

Performanțele lui Kim din perioada Napoli au rămas încă în mintea cluburilor italiene, iar sud-coreeanul este foarte interesat. Inter și Milan vor încerca să-l transfere în această vară, dar dacă există o șansă în mercato din iarnă, ar fi o opțiune demnă de luat în considerare”, anunţă nemţii de la BILD.

Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie onlineNu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
Reclamă

Campion cu Napoli în 2023, Kim Min-Jae a evoluat până acum în 9 partide pentru Bayern Munchen în acest sezon şi şi-a trecut în cont o pasă de gol. Sud-coreeanul a evoluat în total de 88 de ori pentru bavarezi, reuşind să înscrie 4 goluri şi să ofere 3 pase decisive.

  • 32 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Kim Min-Jae, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Observator
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
11:10
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil”
10:42
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă
10:33
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis”
10:30
“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi
10:04
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”
9:21
Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene