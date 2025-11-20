Naţionala pe care Mircea Lucescu nu vrea să o întâlnească la barajul pentru CM 2026 - Antena Sport

Dacă în ţară, Mircea Lucescu a evitat complet subiectul, pentru televiziunea San Marino RTV selecţionerul a recunoscut că există o naţională pe care vrea să o evite la barajul de calificae. Este vorba de Italia.

Mircea Lucescu cunoaşte destul de bine fotbalul italian şi crede că „Squadra Azzurra” poate fi imprevizibilă. Chiar dacă a pierdut într-o manieră categorică cu Norvegia, italienii au forţa să revină, crede selecţionerul.

„Da, e posibil să jucăm cu Italia. Să vedem tragerea la sorți, cu cine vom juca. Sunt obișnuit să joc împotriva Italiei, dar a trecut mult timp de când nu am mai întâlnit-o. Nu știu. Poate toți se gândesc la meciul cu Norvegia, dar fotbalul nu funcționează așa. Ceea ce s-a întâmplat azi nu contează pentru următorul meci, fiecare meci are propria istorie. În play-off, Italia nu va mai fi aceeași ca în meciul cu Norvegia. Sunt convins că va fi un meci dificil dacă ajungem acolo. Personal, nu aș vrea să joc împotriva Italiei”, a spus Mircea Lucescu.

În ţară, Lucescu a evitat să spună dacă are vreo preferinţă pentru meciul de baraj. “Nu discut de preferință. Indiferent cine e, trebuie să joci și să faci tot ce e posibil să câștigi. Am câștigat noi cu Italia când era campioana lumii. Nu sunt nici Mesia sau unul care poate face minuni! Sunt un om ca toți ceilalți și încerc cât pot”, a declarat Lucescu la conferinţa de presă pentru televiziunie din România.