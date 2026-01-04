Inter - Bologna LIVE TEXT (21:45). Chivu caută revanșa după meciul din Supercupa Italiei. Echipele de start - Antena Sport

Inter a pierdut două poziții în Serie A după victoriile celor de la AC Milan și Napoli din această etapă, însă “nerazzurrii” pot reveni pe prima poziție în campionatul din Italia. Cristi Chivu și elevii săi nu vor avea parte însă de o misiune ușoară, pentru că în fața lor va sta Bologna, echipă aflată pe locul 7 în ierarhia din “cizmă”.

Inter și Bologna dau piept pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, după ce pe 19 decembrie 2025 trupa lui Vincenzo Italiano o învingea pe echipa lui Cristi Chivu la loviturile de departajare în semifinalele Supercupei Italiei. De această dată, cele două se întâlnesc în campionat, în etapa cu numărul 18.

Înainte de duelul care închide etapa a 18-a din Serie A, Inter se află pe locul 3, cu 36 de puncte în cont, la două distanță de AC Milan, care a urcat pe “fotoliul” de lider după victoria la limită contra celor de la Cagliari. De cealaltă parte, Bologna are 26 de puncte și ocupă poziția a șaptea.

Inter este într-o formă bună în campionat, unde are patru victorii consecutive, însă în alte competiții a mai înregistrat eșecuri. Cel mai recent a fost chiar cel din semifinalele Supercupei Italiei, când “nerazzurrii” au fost eliminați după loviturile de departajare chiar de Bologna.

De cealaltă parte, Bologna nu trece prin cea mai bună formă în Serie A, unde are doar o victorie în ultimele cinci runde. Ultima dată când echipa “rossoblu” câștiga trei puncte după un meci se întâmpla pe 22 noiembrie, după un 3-0 cu Udinese.