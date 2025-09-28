Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni. Explicațiile găsite după victoria lui Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni. Explicațiile găsite după victoria lui Inter

Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni. Explicațiile găsite după victoria lui Inter

Publicat: 28 septembrie 2025, 16:27

Comentarii
Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni. Explicațiile găsite după victoria lui Inter

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit imagini virale în meciul dintre Cagliari și Inter, câștigat cu 2-0 de echipa sa. Antrenorul român a avut o adevărată „explozie” de bucurie la golul secund marcat de tânărul Pio Esposito.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italienii au analizat imaginile cu antrenorul român și gesturile făcute de acesta. După golul înscris de Esposito, Chivu a aruncat o sticlă la marginea terenului și s-a bucurat excesiv pentru reușita tânărului atacant de 20 de ani. 

Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni 

Italienii au fost surprinși de reacția lui Cristi Chivu, ținând cont de faptul că antrenorul român i-a obișnuit pe toți cu stilul său calm și ponderat. Totuși, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au transmis că în spatele bucurie lui Chivu se află o întreagă poveste. 

Concret, italienii au amintit de faptul că Pio Esposito a fost un „pariu” al lui Cristi Chivu la Inter Primare, în urmă cu câțiva ani. Antrenorul român l-a făcut căpitanul echipei pe tânărul atacant la doar 17 ani, iar acum a ajuns să-l antreneze la formația mare a nerazzurrilor. 

„Firul care îi leagă pe atacant și pe antrenor este rossoblù. Pe 15 februarie 2023, tot într-un meci disputat la Cagliari, Chivu i-a înmânat lui Esposito banderola de căpitan al echipei „Primavera”. Iar atacantul l-a răsplătit cu un hat-trick. Avea 17 ani și câteva luni. 

Reclamă
Reclamă

Acum, același Esposito a marcat primul său gol în Serie A pe aceeași insulă unde i-a arătat actualului antrenor al nerazzurrilor că este un tânăr adult. Chivu l-a lansat la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Pio a marcat împotriva lui River Plate, apoi l-a aruncat în luptă pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam și, în final, i-a oferit debutul în Serie A împotriva lui Udinese. 

Totul este o consecință a unui concept care în limba română poate fi explicat astfel: «A avea încredere în cineva». Cristian a demonstrat întotdeauna acest lucru”, au notat italienii citați anterior. 

Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casăJob de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
Reclamă

Ce a spus Cristi Chivu despre Pio Esposito, după golul marcat în Cagliari – Inter 0-2 

Antrenorul român a cerut răbdare în privința lui Esposito, subliniindu-i totodată și calitățile tânărului atacant. Chivu s-a declarat bucuros de victoria obținută de echipa sa, care acum e cu gândul la meciul de marți cu Slavia Praga, din grupa de Champions League.  

(N.r. Despre Pio Esposito) Să avem răbdare, are 20 de ani, are întregul viitor în față, trebuie să continue tot așa. Toată lumea îi recunoaște calitățile, dar are limite și trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Am vorbit despre el în urmă cu trei luni, și pe mine mă surprinde, se descurcă foarte bine.  

Dar să luăm lucrurile încet, nu vrem să riscăm prin a-i cere mai mult, pentru că joacă pentru echipă. Nu îi este teamă de nimic, are calitate, își menține mintea limpede în careu”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Observator
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
19:36
Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul”
19:25
Farul – Unirea Slobozia 1-1. Constănțenii au ratat penalty în prelungiri
19:19
FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt
19:01
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1. Echipele de start
19:00
Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche – Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: “Nu mai înţeleg fotbalul”
18:56
A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”