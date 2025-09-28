Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni. Explicațiile găsite după victoria lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit imagini virale în meciul dintre Cagliari și Inter, câștigat cu 2-0 de echipa sa. Antrenorul român a avut o adevărată „explozie” de bucurie la golul secund marcat de tânărul Pio Esposito.
Italienii au analizat imaginile cu antrenorul român și gesturile făcute de acesta. După golul înscris de Esposito, Chivu a aruncat o sticlă la marginea terenului și s-a bucurat excesiv pentru reușita tânărului atacant de 20 de ani.
Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni
Italienii au fost surprinși de reacția lui Cristi Chivu, ținând cont de faptul că antrenorul român i-a obișnuit pe toți cu stilul său calm și ponderat. Totuși, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au transmis că în spatele bucurie lui Chivu se află o întreagă poveste.
Concret, italienii au amintit de faptul că Pio Esposito a fost un „pariu” al lui Cristi Chivu la Inter Primare, în urmă cu câțiva ani. Antrenorul român l-a făcut căpitanul echipei pe tânărul atacant la doar 17 ani, iar acum a ajuns să-l antreneze la formația mare a nerazzurrilor.
„Firul care îi leagă pe atacant și pe antrenor este rossoblù. Pe 15 februarie 2023, tot într-un meci disputat la Cagliari, Chivu i-a înmânat lui Esposito banderola de căpitan al echipei „Primavera”. Iar atacantul l-a răsplătit cu un hat-trick. Avea 17 ani și câteva luni.
Acum, același Esposito a marcat primul său gol în Serie A pe aceeași insulă unde i-a arătat actualului antrenor al nerazzurrilor că este un tânăr adult. Chivu l-a lansat la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Pio a marcat împotriva lui River Plate, apoi l-a aruncat în luptă pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam și, în final, i-a oferit debutul în Serie A împotriva lui Udinese.
Totul este o consecință a unui concept care în limba română poate fi explicat astfel: «A avea încredere în cineva». Cristian a demonstrat întotdeauna acest lucru”, au notat italienii citați anterior.
Mister Chivu orgoglioso 🫡#Forzainter #CagliariInter pic.twitter.com/PqKGtyM5fn
— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 28, 2025
Ce a spus Cristi Chivu despre Pio Esposito, după golul marcat în Cagliari – Inter 0-2
Antrenorul român a cerut răbdare în privința lui Esposito, subliniindu-i totodată și calitățile tânărului atacant. Chivu s-a declarat bucuros de victoria obținută de echipa sa, care acum e cu gândul la meciul de marți cu Slavia Praga, din grupa de Champions League.
„(N.r. Despre Pio Esposito) Să avem răbdare, are 20 de ani, are întregul viitor în față, trebuie să continue tot așa. Toată lumea îi recunoaște calitățile, dar are limite și trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Am vorbit despre el în urmă cu trei luni, și pe mine mă surprinde, se descurcă foarte bine.
Dar să luăm lucrurile încet, nu vrem să riscăm prin a-i cere mai mult, pentru că joacă pentru echipă. Nu îi este teamă de nimic, are calitate, își menține mintea limpede în careu”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.
