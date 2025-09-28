Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni. Explicațiile găsite după victoria lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit imagini virale în meciul dintre Cagliari și Inter, câștigat cu 2-0 de echipa sa. Antrenorul român a avut o adevărată „explozie” de bucurie la golul secund marcat de tânărul Pio Esposito.

Italienii au analizat imaginile cu antrenorul român și gesturile făcute de acesta. După golul înscris de Esposito, Chivu a aruncat o sticlă la marginea terenului și s-a bucurat excesiv pentru reușita tânărului atacant de 20 de ani.

Gesturile virale ale lui Cristi Chivu, analizate de italieni

Italienii au fost surprinși de reacția lui Cristi Chivu, ținând cont de faptul că antrenorul român i-a obișnuit pe toți cu stilul său calm și ponderat. Totuși, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au transmis că în spatele bucurie lui Chivu se află o întreagă poveste.

Concret, italienii au amintit de faptul că Pio Esposito a fost un „pariu” al lui Cristi Chivu la Inter Primare, în urmă cu câțiva ani. Antrenorul român l-a făcut căpitanul echipei pe tânărul atacant la doar 17 ani, iar acum a ajuns să-l antreneze la formația mare a nerazzurrilor.

„Firul care îi leagă pe atacant și pe antrenor este rossoblù. Pe 15 februarie 2023, tot într-un meci disputat la Cagliari, Chivu i-a înmânat lui Esposito banderola de căpitan al echipei „Primavera”. Iar atacantul l-a răsplătit cu un hat-trick. Avea 17 ani și câteva luni.