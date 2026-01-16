Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită

Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 18:44

Comentarii
Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită

Cristi Chivu și Hakan Calhanoglu/ Profimedia

Inter, antrenată de Cristi Chivu, a respins o ofertă făcută de clubul Galatasaray Istanbul pentru Hakan Calhanoglu, dar viitorul mijlocaşului turc la clubul italian este incert după încheierea actualului sezon, conform Football Italia. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Galatasaray Istanbul urmăreşte mai mulţi mijlocaşi din Serie A, inclusiv pe Youssouf Fofana de la AC Milan şi pe Hakan Calhanoglu de la Inter Milano. 

Inter a refuzat oferta de la Galatasaray pentru Hakan Calhanoglu 

Potrivit SportsDigitale, clubul italian a respins o ofertă mai mică de 25 de milioane de euro pentru Calhanoglu, iar jurnalistul Fabrizio Romano confirmă faptul că Inter Milano nu este dispusă să îl vândă pe starul său în perioada de transferuri din iarnă. În prezent, Calhanoglu este accidentat, urmând să revină pe teren în aproximativ trei săptămâni, după ce s-a „rupt” în derby-ul cu Napoli.

Analistul italian adaugă faptul că viitorul mijlocaşului turc la clubul de pe Stadio Giuseppe Meazza dincolo de vara acestui an rămâne incert, iar agenţii jucătorului vor face tot ce este posibil pentru a extinde contractul acestuia dincolo de anul 2027. 

Inter este lider în Serie A după 20 de etape, cu un avans de trei puncte faţă de următoarea clasată, rivala AC Milan. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Observator
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”
Fanatik.ro
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”
19:47
Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii”
19:34
Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine”
19:23
UPDATESurpriza din echipa de start a FCSB-ului la meciul cu FC Argeş! Jucătorul revine după 10 luni
19:18
Transferul lui Radu Drăgușin a picat! Românul rămâne la Tottenham
19:00
LIVE TEXTRomânia – Portugalia se joacă ACUM. „Tricolorii”, decimați în prima repriză la debutul la Campionatul European
18:56
EXCLUSIV“Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 5 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 6 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham