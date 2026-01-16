Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită - Antena Sport

Inter, antrenată de Cristi Chivu, a respins o ofertă făcută de clubul Galatasaray Istanbul pentru Hakan Calhanoglu, dar viitorul mijlocaşului turc la clubul italian este incert după încheierea actualului sezon, conform Football Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Galatasaray Istanbul urmăreşte mai mulţi mijlocaşi din Serie A, inclusiv pe Youssouf Fofana de la AC Milan şi pe Hakan Calhanoglu de la Inter Milano.

Inter a refuzat oferta de la Galatasaray pentru Hakan Calhanoglu

Potrivit SportsDigitale, clubul italian a respins o ofertă mai mică de 25 de milioane de euro pentru Calhanoglu, iar jurnalistul Fabrizio Romano confirmă faptul că Inter Milano nu este dispusă să îl vândă pe starul său în perioada de transferuri din iarnă. În prezent, Calhanoglu este accidentat, urmând să revină pe teren în aproximativ trei săptămâni, după ce s-a „rupt” în derby-ul cu Napoli.

Analistul italian adaugă faptul că viitorul mijlocaşului turc la clubul de pe Stadio Giuseppe Meazza dincolo de vara acestui an rămâne incert, iar agenţii jucătorului vor face tot ce este posibil pentru a extinde contractul acestuia dincolo de anul 2027.

Inter este lider în Serie A după 20 de etape, cu un avans de trei puncte faţă de următoarea clasată, rivala AC Milan.