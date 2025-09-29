Imagini de senzaţie înainte de Genoa - Lazio! Fanii au cântat "You'll Never Walk Alone" sub privirile lui Şucu - Antena Sport

Închide meniul
Imagini de senzaţie înainte de Genoa – Lazio! Fanii au cântat “You’ll Never Walk Alone” sub privirile lui Şucu

Publicat: 29 septembrie 2025, 22:46

Fanii lui Genoa, cântând "You'll Never Walk Alone"

Imagini superbe cu fanii formaţiei patronate de Dan Şucu, Genoa, înainte de startul meciului cu Lazio. Fanii formaţiei Genoa au cântat celebra melodie “You’ll Never Walk Alone”, compusă de Richard Rodgers în 1945 şi devenită un hit în 1963 atunci când formaţia din Liverpool Gerry and the Pacemakers a realizat un cover al piesei.

Melodia a devenit cu timpul imnul formaţiei Liverpool. Ea este cântată şi pe alte stadioane din lume în afară de Anfield, fiind fredonată în trecut şi de fanii lui Celtic, ai Borussiei Dortmund şi ai altor echipe.

Fanii clubului Genoa au cântat imnul lui Liverpool înainte de startul meciului cu Lazio

Patronul clubului Genoa, Dan Şucu, se află în lojă la meciul cu Lazio. Energia fanilor echipei patronate de Dan Şucu nu s-a transpus şi în teren în prima repriză a meciului cu Lazio.

Matteo Cancellieri (min. 4) şi Castellanos (min. 30) au marcat pentru Lazio. Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, se află pe bancă la acest meci. La ultimele două meciuri ale lui Genoa din campionat, 1-1 cu Como şi 1-2 cu Bologna, Nicolae Stanciu nu a fost introdus niciun minut pe teren de antrenorul Patrick Vieira.

Stanciu a evoluat 84 de minute în meciul de Cupă disputat de Genoa cu Empoli şi câştigat de formaţia lui Dan Şucu cu scorul de 3-1.

