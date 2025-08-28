Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu a venit cu un mesaj după tragerea la sorți a meciurilor din grupa principală de Champions League. Românul a reacționat, după ce Inter și-a aflat adversarele.

Cu Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty și Union SG se va duela echipa lui Cristi Chivu, în Champions League. După tragere, românul a asigurat că își dorește ca Inter să facă spectacol în Ligă.

Cum a reacționat Cristi Chivu după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League

Cristi Chivu a vorbit despre echipele pe care le va întâlni Inter și a spus că se așteaptă la dueluri competitive, pe stadioane cu o atmosferă incredibilă.

Antrenorul lui Inter a mai transmis că își va pregăti echipa, pentru a „onora” competiția.

„Champions League e o competiție importantă, prestigioasă, în care Inter vrea să fie din nou protagonistă.