Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu a venit cu un mesaj după tragerea la sorți a meciurilor din grupa principală de Champions League. Românul a reacționat, după ce Inter și-a aflat adversarele.
Cu Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty și Union SG se va duela echipa lui Cristi Chivu, în Champions League. După tragere, românul a asigurat că își dorește ca Inter să facă spectacol în Ligă.
Cum a reacționat Cristi Chivu după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League
Cristi Chivu a vorbit despre echipele pe care le va întâlni Inter și a spus că se așteaptă la dueluri competitive, pe stadioane cu o atmosferă incredibilă.
Antrenorul lui Inter a mai transmis că își va pregăti echipa, pentru a „onora” competiția.
„Champions League e o competiție importantă, prestigioasă, în care Inter vrea să fie din nou protagonistă.
Vom întâlni echipe de cel mai înalt nivel, toate foarte competitive, pe stadioane în care atmosfera va fi incredibilă. Sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a spus Cristi Chivu, citat de site-ul oficial al lui Inter.
Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A
Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. La finalul partidei care a avut loc pe Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez a ținut să puncteze ce a adus nou antrenorul român la echipă și ce mentalitate au “nerazzurrii” în momentul de față.
Milanezii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.