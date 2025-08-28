Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 21:21

Cristi Chivu a venit cu un mesaj după tragerea la sorți a meciurilor din grupa principală de Champions League. Românul a reacționat, după ce Inter și-a aflat adversarele.

Cu Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty și Union SG se va duela echipa lui Cristi Chivu, în Champions League. După tragere, românul a asigurat că își dorește ca Inter să facă spectacol în Ligă.

Cum a reacționat Cristi Chivu după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League

Cristi Chivu a vorbit despre echipele pe care le va întâlni Inter și a spus că se așteaptă la dueluri competitive, pe stadioane cu o atmosferă incredibilă.

Antrenorul lui Inter a mai transmis că își va pregăti echipa, pentru a „onora” competiția.

„Champions League e o competiție importantă, prestigioasă, în care Inter vrea să fie din nou protagonistă.

Vom întâlni echipe de cel mai înalt nivel, toate foarte competitive, pe stadioane în care atmosfera va fi incredibilă. Sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a spus Cristi Chivu, citat de site-ul oficial al lui Inter.

Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A

Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. La finalul partidei care a avut loc pe Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez a ținut să puncteze ce a adus nou antrenorul român la echipă și ce mentalitate au “nerazzurrii” în momentul de față.

Milanezii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.

Inter a arătat foarte bine la primul meci din Serie A cu antrenorul român pe banca tehnică. “Nerazzurrii” au prestat un fotbal cu o poftă de joc care s-a materializat în goluri, mai exact cinci pe tabela de marcaj.

Unul dintre marcatorii de pe Giuseppe Meazza a fost Lautaro Martinez, care a și acordat câteva declarații după fluierul final. Atacantul a dezvăluit cum și-a dorit Chivu să schimbe jocul “nerazzurrilor” și care este mentalitatea adusă de antrenorul român la formația din Milano.

“Sentimentul e fantastic. După Campionatul Mondial al Cluburilor, am vorbit mult (n.r – cu antrenorul) și am ajuns la ideea că de fiecare dată când pierdem mingea, trebuie să luptăm pentru a o recupera. Să nu așteptăm, pasivi, greșeala adversarului.

Aceasta este mentalitatea cu care am început sub conducerea lui Cristi Chivu și suntem fericiți pentru asta. Suntem Inter, trebuie să rămânem mereu în top. Suntem în mentalitatea corectă“, a spus argentinianul, potrivit Gazzetta dello Sport.

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
