Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A, în urma victoriei la scor cu Torino - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A, în urma victoriei la scor cu Torino

Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A, în urma victoriei la scor cu Torino

Publicat: 26 august 2025, 8:20

Comentarii
Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A, în urma victoriei la scor cu Torino

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Torino 5-0 - Profimedia Images

Inter şi Cristi Chivu sunt lideri în Serie A, după victoria cu 5-0 obţinută luni seara, pe Meazza, în faţa lui Torino. Presa din Italia nu a încetat să laude debutul antrenorului de 44 de ani pentru nerazzurri, în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la internews.it i-au oferit lui Chivu nota 7.5, site care consideră că fostul internaţional român va face rapid uitat un sezon în care clubul din Milano nu a câştigat niciun trofeu, chiar dacă a luptat pe toate cele trei fronturi până aproape de final.

Debutul lui Cristi Chivu în Serie A, analizat în Italia

“«Nu te poți întoarce și schimba începutul, dar poți începe să schimbi sfârșitul», a fost motto-ul său, ștergând amărăciunea unui sezon încheiat cu zero titluri. Și Inter trebuia să înceapă de undeva: victoria zdrobitoare din această seară – un simbolic 5-0 – nu va fi răspunsul la toate îndoielile lor, dar ajută”, au scris cei de la internews.it.

“Există un debut mai bun? Inter a studiat adversarul un sfert de oră, apoi a devastat-o pe Torino. Partea cea mai bună? Răutatea în încercarea de a repeta că această echipă este orice altceva decât terminată. În plus, pressingul avansat, care a produs și două goluri. Sărbătoare și zâmbete pentru început: exact ce era nevoie”, au notat şi cei de la Inter 1.908.

Debut de vis pentru Cristi Chivu, în Serie A

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Torino, în prima etapă din Serie A.

Reclamă
Reclamă

Cristian Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obţinută în faţa lui Torino. Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.

Nerazzurii şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martinez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieşit, înlocuit cu Bonny. Şi acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agriculturăMorcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
1:59
Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle! A marcat golul victoriei în minutul 90+10!
1:48
Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer
0:45
VideoMoment rar în Estrela – Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit
0:18
“Chivu, debut grozav” Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a “spulberat-o” pe Torino!
0:03
Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca
23:59 25 aug.
VIDEOEstrela – Alverca 2-2. Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica! Românul a fost schimbat la pauză
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! 4 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 5 Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români” 6 Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: “Schimb jumătate de club”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”