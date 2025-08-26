Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A, în urma victoriei la scor cu Torino - Antena Sport

Inter şi Cristi Chivu sunt lideri în Serie A, după victoria cu 5-0 obţinută luni seara, pe Meazza, în faţa lui Torino. Presa din Italia nu a încetat să laude debutul antrenorului de 44 de ani pentru nerazzurri, în Serie A.

Cei de la internews.it i-au oferit lui Chivu nota 7.5, site care consideră că fostul internaţional român va face rapid uitat un sezon în care clubul din Milano nu a câştigat niciun trofeu, chiar dacă a luptat pe toate cele trei fronturi până aproape de final.

Debutul lui Cristi Chivu în Serie A, analizat în Italia

“«Nu te poți întoarce și schimba începutul, dar poți începe să schimbi sfârșitul», a fost motto-ul său, ștergând amărăciunea unui sezon încheiat cu zero titluri. Și Inter trebuia să înceapă de undeva: victoria zdrobitoare din această seară – un simbolic 5-0 – nu va fi răspunsul la toate îndoielile lor, dar ajută”, au scris cei de la internews.it.

“Există un debut mai bun? Inter a studiat adversarul un sfert de oră, apoi a devastat-o pe Torino. Partea cea mai bună? Răutatea în încercarea de a repeta că această echipă este orice altceva decât terminată. În plus, pressingul avansat, care a produs și două goluri. Sărbătoare și zâmbete pentru început: exact ce era nevoie”, au notat şi cei de la Inter 1.908.

Debut de vis pentru Cristi Chivu, în Serie A

