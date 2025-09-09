Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter - Antena Sport

Închide meniul
Serie A | Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter

Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter

Publicat: 9 septembrie 2025, 17:43

Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter

Cadru din Inter- Udinese / Getty Images

Juventus Torino – Inter este capul de afiș al etapei a treia din acest start de sezon în Serie A. Va fi un test important pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care vine după eșecul de pe teren propriu cu cei de la Udinese.

Oficialii Federației de Fotbal din Italia au anunțat o premieră la disputa care va avea loc pe Allianz Arena din Torino. Va fi pentru prima oară când se va întâmpla acest lucru la un meci din Serie A.

Decizia anunțată de Federația de Fotbal din Italia pentru Juventus – Inter

Juventus și Inter se vor întâlni după pauza internațională în etapa cu numărul 3 din Serie A. Formația torineză are două meciuri la rând fără gol primit și maximum de puncte, în timp ce Interul lui Cristi Chivu a câștigat la pas în runda inaugurală, dar a pierdut inexplicabil pe teren propriu cu Udinese.

Pentru acest meci, arbitrul va folosi în premieră Refcam, o inovație folosită pentru prima oară la ediția din acest an a Campionatului Mondial al Cluburilor.

Practic, centralul va avea atașată o cameră în dreptul microfonului prin intermediul căruia microbiștii vor avea parte de o experiență diferită față de ce s-a întâmplat până acum.

„Introducerea Refcam în liga noastră reprezintă nu numai un pas suplimentar în calea inovației pe care o urmărim cu consecvență și determinare, dar, mai presus de toate, oferă în cele din urmă fanilor perspectiva reală a arbitrului asupra diferitelor acțiuni de joc.

Obiectivul nostru este de a oferi spectatorilor o experiență din ce în ce mai captivantă și captivantă, sporind spectacolul fotbalului cu noi perspective și imagini exclusive. Lega Calcio Serie A a fost întotdeauna în fruntea adoptării noilor tehnologii, conștientă de rolul central pe care îl joacă în evoluția vizionării televiziunii, în promovarea produsului nostru la nivel global și în transparența deciziilor luate de oficialii de meci”, se arată în comunicatul oficial al Lega Serie A.

Ce este Refcam

Refcam este o cameră ultra-modernă care permite spectatorilor să urmărească meciul din punctul de vedere privilegiat al arbitrului.

Lega Calcio Serie A este, de fapt, una dintre ligile profesioniste europene care a fost selectată pentru a judeca utilizarea Refcam în filmări în timpul competițiilor oficiale, în conformitate cu protocoalele întocmite de FIFA și IFAB, care au fost deja testate în recenta Cupă Mondială a Cluburilor FIFA.

