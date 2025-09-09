Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter - Antena Sport

Juventus Torino – Inter este capul de afiș al etapei a treia din acest start de sezon în Serie A. Va fi un test important pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care vine după eșecul de pe teren propriu cu cei de la Udinese.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii Federației de Fotbal din Italia au anunțat o premieră la disputa care va avea loc pe Allianz Arena din Torino. Va fi pentru prima oară când se va întâmpla acest lucru la un meci din Serie A.

Decizia anunțată de Federația de Fotbal din Italia pentru Juventus – Inter

Juventus și Inter se vor întâlni după pauza internațională în etapa cu numărul 3 din Serie A. Formația torineză are două meciuri la rând fără gol primit și maximum de puncte, în timp ce Interul lui Cristi Chivu a câștigat la pas în runda inaugurală, dar a pierdut inexplicabil pe teren propriu cu Udinese.

Pentru acest meci, arbitrul va folosi în premieră Refcam, o inovație folosită pentru prima oară la ediția din acest an a Campionatului Mondial al Cluburilor.

Practic, centralul va avea atașată o cameră în dreptul microfonului prin intermediul căruia microbiștii vor avea parte de o experiență diferită față de ce s-a întâmplat până acum.