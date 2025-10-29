Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani - Antena Sport

Cu o zi înaintea meciului dintre Inter şi Fiorentina, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla în scaun cu rotile.

Potrivit primelor informaţii, bărbatul a ajuns pe şosea, acolo unde a fost lovit de portarul echipei antrenate de Cristi Chivu.

Giuseppe Marotta, după evenimentul tragic în care a fost implicat Josep Martinez: “Suntem alături de jucătorul nostru. Îl ştim foarte bine”

Potrivit Gazzetta dello Sport, mai mulţi jucători de la Inter care treceau pe drumul respectiv s-au oprit şi au fost alături de coechipierul lor. Cotidianul italian a precizat că au existat şi fani ai nerazzurrilor care au oprit şi au stat de vorbă cu Martinez, pentru a-l încuraja după acest eveniment.

De asemenea, Inter i-a pus imediat la dispoziţie un avocat lui Josep Martinez, care l-a însoţit pe portat atunci când a fost testat, ieşind negativ la alcool şi droguri. Inter i-a pus la dispoziţie şi un psiholog lui Martinez, pentru a încerca să îl ajute să treacă mai uşor peste acest eveniment nefericit.

Sursa mai sus menţionată scrie că Josep Martinez este un tip introvertit şi rezervat, iar mulţi se tem că acest lucru îl poate afecta pe viitor. Mai mult, el şi-a închis contul de Instagram, după ce mai multe persoane i-au trimis mesaje prin care l-au atacat.