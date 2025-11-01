OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Răsturnare de situaţie la echipa lui Dan Şucu - Antena Sport

Patrick Vieira şi-a dat demisia de la Genoa, după începutul catastrofal de sezon al echipei patronate de Dan Şucu. Această despărţire a fost anunţată oficial de Genoa sâmbătă dimineaţă, la doar câteva zile după ce presa din Italia anunţa că omul de afaceri român nu şi-a pierdut încrederea în antrenorul francez.

După plecarea lui Vieira de la echipă, Genoa va fi pregătită de antrenorul echipei de tineret, Roberto Murgita, care va fi asistat de Mimmo Criscito.

Patrick Vieira nu mai este antrenorul lui Genoa! Anunţul echipei lui Dan Şucu

“Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe.

Clubul dorește să îi mulțumească antrenorului și staffului său pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul activității la clubul nostru și le urează tot binele în carierele lor viitoare.

Conducerea tehnică a primei echipe a fost încredințată interimar lui Roberto Murgita, asistat de Domenico Criscito”, a anunţat Genoa.