Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: "Karma! Dumnezeu vede" - Antena Sport

Vestea legată de despărțirea dintre Genoa, clubul din Italia patronat de Dan Șucu, respectiv Patrick Vieira, a fost primită cu multă fericire de Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din era modernă a acestui sport. Atacantul care a jucat pentru “grifoni”, dar care nu a fost băgat în seamă atât de mult de tehnicianul francez, a ținut să vină cu un mesaj pe rețelele sociale, prin care l-a atacat indirect pe fostul mare mijlocaș.
Super-Mario consideră că forma proastă a celor de la Genoa, care a dus în cele din urmă la plecarea lui Vieira, este un rezultat al karmei. În plus, Balotelli vede această modificare din staff-ul clubului lui Dan Șucu drept o șansă de a renaște pentru “lanterna roșie” a ierarhiei din Serie A.
Balotelli, mesaj indirect pentru Patrick Vieira
Balotelli a fost adus de Vieira la Genoa în octombrie 2024, după ce cei doi mai colaboraseră la la Manchester City și Nice, astfel că relația dintre ei părea să fie una bună la început. Antrenorul francez nu i-a acordat însă prea multe șanse atacantului de 35 de ani, care a prins doar șase meciuri, toate din postura de om venit de pe bancă. Ulterior, Balotelli s-a confruntat și cu o accidentare la mână care l-a ținut departe de teren.
După ce s-a despărțit de echipă în vară, Balotelli pare că îi poartă ranchiună lui Vieira, ținând cont de mesajul pe care l-a postat după ce clubul a anunțat plecarea sa:
“Karma! Dumnezeu vede şi poartă de grijă. Acum Genoa se poate concentra în sfârșit pe oamenii care iubesc cu adevărat atmosfera, fanii și stema și care cred profund în faptul că Genoa merită să fie în top“, a scris Balotelli la secțiunea “stories” a contului său de Instagram.
Balotelli a avut și oameni de lăudat
În alt story, Super-Mario i-a remarcat pe Alberto Gilardino, fostul său coleg de națională și fostul antrenor al “grifonilor” între 2022 și 2024, dar și pe Alberto Zangrillo, președintele ultimei clasate din Serie A.
“Munca extraordinară a lui Gilardino și Zangrillo nu a fost în zadar: a fost pur și simplu exploatată în mod egoist și rău de unii, care au profitat de ceea ce au construit aceştia cu muncă asiduă, respect și pasiune.
Au exploatat munca imensă a lui Gilardino și Zangrillo, angajamentul și dăruirea lor față de aceste culori, fără a-i înțelege cu adevărat valoarea. Acum să ne concentrăm asupra lui Genoa și a genovezilor! Haide, Genoa, haideți, băieți! Am crezut în voi și încă mai cred în voi!“.
- El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu
- Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore
- OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Răsturnare de situaţie la echipa lui Dan Şucu
- Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter
- Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian