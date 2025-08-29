Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc - Antena Sport

Universitatea Craiova va merge pentru prima oară în istoria ei în grupa Conference League şi îşi va afla adversarii vineri, de la ora 14:00, atunci când va avea loc tragerea la sorţi.
Craiova va face parte din ultima urnă din cele şase, acolo unde a ajuns din cauza coeficientului României. Oltenii vor avea parte de câte un adversar din fiecare urnă.
Cum arată urnele înainte de tragerea la sorţi a Conference League
- Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia
- Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
- Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
- Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita
- Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
- Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne
Variantele de adversari pentru Universitatea Craiova, în Conference League
Adversarii de foc pentru Craiova: Fiorentina, Crystal Palace, Strasbourg, Aberdeen, Rakow, Hacken,
Adversarii accesibili pentru Craiova: Slovan Bratislava, Shamrock Rovers, Jagiellonia, Zrinjski Mostar, Sigma Olomouc, Hamrun
Câți bani va încasa Universitatea Craiova
Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.
Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.
După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.