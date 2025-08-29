Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc - Antena Sport

Închide meniul
Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc

Home | Fotbal | Conference League | Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc

Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc

Publicat: 29 august 2025, 8:28

Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc

Jucătorii Universităţii Craiova sărbătoresc calificarea în grupa Conference League - Sport Pictures

Universitatea Craiova va merge pentru prima oară în istoria ei în grupa Conference League şi îşi va afla adversarii vineri, de la ora 14:00, atunci când va avea loc tragerea la sorţi.

Craiova va face parte din ultima urnă din cele şase, acolo unde a ajuns din cauza coeficientului României. Oltenii vor avea parte de câte un adversar din fiecare urnă.

Cum arată urnele înainte de tragerea la sorţi a Conference League

  • Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia
  • Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
  • Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
  • Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita
  • Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
  • Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne

Variantele de adversari pentru Universitatea Craiova, în Conference League

Adversarii de foc pentru Craiova: Fiorentina, Crystal Palace, Strasbourg, Aberdeen, Rakow, Hacken,

Adversarii accesibili pentru Craiova: Slovan Bratislava, Shamrock Rovers, Jagiellonia, Zrinjski Mostar, Sigma Olomouc, Hamrun

Câți bani va încasa Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.

După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.

Comentarii


