Ştim toţi posibilii adversari ai Universităţii Craiova, din grupa Conference League. Cum arată programul de foc - Antena Sport

Craiova va face parte din ultima urnă din cele şase, acolo unde a ajuns din cauza coeficientului României. Oltenii vor avea parte de câte un adversar din fiecare urnă.

Universitatea Craiova va merge pentru prima oară în istoria ei în grupa Conference League şi îşi va afla adversarii vineri, de la ora 14:00, atunci când va avea loc tragerea la sorţi.

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.

După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.