Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria uriaşă cu Aberdeen: "A făcut o partidă excepțională" - Antena Sport

Chiar dacă Darius Olaru a reuşit o dublă în FCSB – Aberdeen 3-0, Mihai Stoica a avut un alt favorit pentru partida de pe Arena Naţională, care i-a adus campioanei calificarea în grupa Europa League.
Este vorba despre Mihai Lixandru, cel care a ţinut sus linia de mijloc a roş-albaştrilor în primna repriză, până la momentul care a rupt jocul, penalty-ul primit de FCSB şi eliminarea lui Jensen.
Mihai Stoica, impresionat de Mihai Lixandru
“Miculescu joacă bine în meciurile decisive. Anul trecut în play-off, în tur sufeream la Linz, eram conduși cu 1-0, nu părea să avem resurse pentru a reveni în meci și a marcat Miculescu. Acum a scos penalty și eliminare.
Olaru are trei goluri marcate în play-off. Anul trecut a dat golul decisiv. Înaintea tuturor l-aș remarca, până la faza când s-a deblocat situația, pe Mihai Lixandru. A făcut o partidă excepțională. Și când am suferit el a arătat foarte bine.
Nu suntem la nivelul echipei de anul trecut. Acea echipă reușea să doboare orice adversar de calibru: PAOK, Midtjylland. Situația în campionat este alarmantă. Ne așteaptă un meci complicat cu CFR Cluj, dar este un pas mare.
Sunt două victorii mari de ordin financiar astăzi: ne-am calificat și vin banii și pe Coman. Le-am spus colaboratorilor: listă cu tot ce aveți nevoie, acum, pentru că acum este momentul. Ne extindem facilitățile. În bază vom trece la alt nivel. Nu stăm rău, dar vom sta mai bine.
Anul trecut aveam doi adversari pe care voiam să îi avem: United acasă și PAOK în deplasare. Anul acesta aș vrea Fenerbahce acasă și în deplasare nu am nicio idee”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.
FCSB s-a calificat în grupa principală a Europa League şi îşi va afla adversarele vineri, de la ora 14:00, când va avea loc tragerea la sorţi de la Monaco.