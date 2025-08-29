Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria uriaşă cu Aberdeen: "A făcut o partidă excepțională" - Antena Sport

Chiar dacă Darius Olaru a reuşit o dublă în FCSB – Aberdeen 3-0, Mihai Stoica a avut un alt favorit pentru partida de pe Arena Naţională, care i-a adus campioanei calificarea în grupa Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Mihai Lixandru, cel care a ţinut sus linia de mijloc a roş-albaştrilor în primna repriză, până la momentul care a rupt jocul, penalty-ul primit de FCSB şi eliminarea lui Jensen.

Mihai Stoica, impresionat de Mihai Lixandru

“Miculescu joacă bine în meciurile decisive. Anul trecut în play-off, în tur sufeream la Linz, eram conduși cu 1-0, nu părea să avem resurse pentru a reveni în meci și a marcat Miculescu. Acum a scos penalty și eliminare.

Olaru are trei goluri marcate în play-off. Anul trecut a dat golul decisiv. Înaintea tuturor l-aș remarca, până la faza când s-a deblocat situația, pe Mihai Lixandru. A făcut o partidă excepțională. Și când am suferit el a arătat foarte bine.

Nu suntem la nivelul echipei de anul trecut. Acea echipă reușea să doboare orice adversar de calibru: PAOK, Midtjylland. Situația în campionat este alarmantă. Ne așteaptă un meci complicat cu CFR Cluj, dar este un pas mare.