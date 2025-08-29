Edi Iordănescu s-a calificat dramatic în grupa Conference League cu Legia Varşovia! Retur nebun cu Hibernian - Antena Sport

Legia Varşovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, s-a calificat în grupa principală din Conference League. Echipa fostului selecţioner a trecut de scoţienii de la Hibernian, dar a avut nevoie de prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele 90 de minute s-au încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea lui Hibernian, asta după ce Legia a reuşit să trimită partida în prelungiri, graţie golului marcat de Elitim în minutul 90+3. În minutul 98, în prima repriză prelungirilor, Rajovic a înscris golul calificării.

Edi Iordănescu şi Legia Varşovia, calificare dramatică în Conference League

Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, s-a calificat dramatic în faza principală a competiţiei de fotbal Conference League, în urma unei remize cu formaţia scoţiană Hibernian, scor 3-3, după prelungiri, joi seara, pe teren propriu, în manşa secundă a play-off-ului.

După o victorie cu 2-1 la Edinburgh, Legia a marcat prima pe teren propriu, prin armeanul Vahan Biceahcian (13). Prima parte a reprizei secunde a fost catastrofală şi oaspeţii au marcat de trei ori, prin Rocky Bushiri (50), Martin Boyle (59) şi Miguel Chaiwa (61). Columbianul Juergen Elitim a salvat-o pe Legia de la eliminare, marcând în min. 90+3. În prelungiri, polonezii au mai înscris o dată, prin Mileta Rajovic (98), dar au avut emoţii până în ultima secundă, după ce Jan Ziolkowski a fost eliminat în min. 115.

Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK Atena, care a dispus de Anderlecht cu 2-0, după 1-1 la Bruxelles. Aboubakary Koita (36) şi Dereck Kutesa (48) au marcat golurile calificării.