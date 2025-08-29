Edi Iordănescu s-a calificat dramatic în grupa Conference League cu Legia Varşovia! Retur nebun cu Hibernian - Antena Sport

Legia Varşovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, s-a calificat în grupa principală din Conference League. Echipa fostului selecţioner a trecut de scoţienii de la Hibernian, dar a avut nevoie de prelungiri.
Cele 90 de minute s-au încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea lui Hibernian, asta după ce Legia a reuşit să trimită partida în prelungiri, graţie golului marcat de Elitim în minutul 90+3. În minutul 98, în prima repriză prelungirilor, Rajovic a înscris golul calificării.
Edi Iordănescu şi Legia Varşovia, calificare dramatică în Conference League
Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, s-a calificat dramatic în faza principală a competiţiei de fotbal Conference League, în urma unei remize cu formaţia scoţiană Hibernian, scor 3-3, după prelungiri, joi seara, pe teren propriu, în manşa secundă a play-off-ului.
După o victorie cu 2-1 la Edinburgh, Legia a marcat prima pe teren propriu, prin armeanul Vahan Biceahcian (13). Prima parte a reprizei secunde a fost catastrofală şi oaspeţii au marcat de trei ori, prin Rocky Bushiri (50), Martin Boyle (59) şi Miguel Chaiwa (61). Columbianul Juergen Elitim a salvat-o pe Legia de la eliminare, marcând în min. 90+3. În prelungiri, polonezii au mai înscris o dată, prin Mileta Rajovic (98), dar au avut emoţii până în ultima secundă, după ce Jan Ziolkowski a fost eliminat în min. 115.
Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK Atena, care a dispus de Anderlecht cu 2-0, după 1-1 la Bruxelles. Aboubakary Koita (36) şi Dereck Kutesa (48) au marcat golurile calificării.
Rezultatele românilor în cupele europene
Fundaşul român Andrei Raţiu a rămas pe banca de rezerve la Rayo Vallecano, care a dispus cu 4-0 de echipa belarusă Neman Grodno, după 1-0 în tur.
Fundaşul Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow Czestochowa, primind un cartonaş galben (min. 35), în meciul câştigat cu 2-1 pe terenul bulgarilor de la Arda Kârdjali, care au încheiat cu doi eliminaţi. Rakow s-a impus şi în primul meci, cu 1-0.
Gyori ETO a ratat calificarea în grupa unică după ce a fost învinsă Rapid Viena cu 2-0. Maghiarii câştigaseră cu 2-1 în tur. Fundaşul român Ştefan Vlădoiu a fost schimbat la pauză la Gyor, iar Paul Anton şi Claudiu Bumba au fost integralişti la oaspeţi.