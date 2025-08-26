Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A - Antena Sport

Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. La finalul partidei care a avut loc pe Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez a ținut să puncteze ce a adus nou antrenorul român la echipă și ce mentalitate au “nerazzurrii” în momentul de față.

Milanezii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.

Lautaro Martinez: “Sentimentul e fantastic”

Inter a arătat foarte bine la primul meci din Serie A cu antrenorul român pe banca tehnică. “Nerazzurrii” au prestat un fotbal cu o poftă de joc care s-a materializat în goluri, mai exact cinci pe tabela de marcaj.

Unul dintre marcatorii de pe Giuseppe Meazza a fost Lautaro Martinez, care a și acordat câteva declarații după fluierul final. Atacantul a dezvăluit cum și-a dorit Chivu să schimbe jocul “nerazzurrilor” și care este mentalitatea adusă de antrenorul român la formația din Milano.

“Sentimentul e fantastic. După Campionatul Mondial al Cluburilor, am vorbit mult (n.r – cu antrenorul) și am ajuns la ideea că de fiecare dată când pierdem mingea, trebuie să luptăm pentru a o recupera. Să nu așteptăm, pasivi, greșeala adversarului.