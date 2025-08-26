Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A - Antena Sport

Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. La finalul partidei care a avut loc pe Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez a ținut să puncteze ce a adus nou antrenorul român la echipă și ce mentalitate au “nerazzurrii” în momentul de față.
Milanezii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.
Lautaro Martinez: “Sentimentul e fantastic”
Inter a arătat foarte bine la primul meci din Serie A cu antrenorul român pe banca tehnică. “Nerazzurrii” au prestat un fotbal cu o poftă de joc care s-a materializat în goluri, mai exact cinci pe tabela de marcaj.
Unul dintre marcatorii de pe Giuseppe Meazza a fost Lautaro Martinez, care a și acordat câteva declarații după fluierul final. Atacantul a dezvăluit cum și-a dorit Chivu să schimbe jocul “nerazzurrilor” și care este mentalitatea adusă de antrenorul român la formația din Milano.
“Sentimentul e fantastic. După Campionatul Mondial al Cluburilor, am vorbit mult (n.r – cu antrenorul) și am ajuns la ideea că de fiecare dată când pierdem mingea, trebuie să luptăm pentru a o recupera. Să nu așteptăm, pasivi, greșeala adversarului.
Aceasta este mentalitatea cu care am început sub conducerea lui Cristi Chivu și suntem fericiți pentru asta. Suntem Inter, trebuie să rămânem mereu în top. Suntem în mentalitatea corectă“, a spus argentinianul, potrivit Gazzetta dello Sport.
Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A
Victoria cu 5-0 de pe Giuseppe Meazza nu reprezintă însă doar un debut perfect pentru Cristi Chivu în Serie A, ci și o bornă atinsă în premieră de un antrenor al milanezilor. În urma debutului său fulminant, antrenorul de 44 de ani a devenit primul tehnician din istoria lui Inter care reușește să câștige la primul său meci în Serie A la o diferență de minim cinci goluri, potrivit statisticienilor de la Opta Paolo.
5 – Cristian #Chivu became the first historical #Inter manager to win with at least 5 goals margin his Nerazzurri debut match in Serie A. Ambitious.#InterTorino pic.twitter.com/wuKDPe71Av
— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2025