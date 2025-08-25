Victor Pițurcă, mesaj pentru Cristi Chivu în ziua debutului în Serie A: "E o onoare!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 19:21

FOTO: AntenaSport

Victor Pițurcă a vorbit despre Cristi Chivu în ziua în care românul va debuta pe banca lui Inter, în Serie A. Fostul selecționer a transmis că, pentru un tehnician, este o onoare să antreneze un asemenea club.

Cristi Chivu va debuta în campionatul Italian la ora 21:45. Atunci, Inter va primi vizita celor de la Torino, în prima etapă din Serie A. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Victor Pițurcă a venit cu un mesaj pentru Cristi Chivu în ziua debutului în Serie A

Victor Pițurcă a mai explicat că românul va avea o misiune dificilă la inter. Totuși, fostul selecționer are încredere în Cristi Chivu și speră ca acesta să înceapă cu dreptul în Serie A.

“Am vorbit tot timpul cu el, de o perioadă de când antrenează Inter. Vă imaginați câte probleme are el de început, să fii antrenor, să conduci Inter. E o onoare, dar e și dificil. Sunt voci care n-au agreat venirea lui. E într-o zonă cu nori de furtună. Am emoții pentru el. Nu e ușor cu Torino, sper să pornească cu dreptul. Pentru noi e o onoare.

Inter e echipa mea preferată, de când eram mic. Îmi făceam planuri cu el, când eram la națională. Eu îi ziceam că ‘tu vei ajunge la derby-uri și să mă inviți când ești antrenor la Inter’. Problema sunt rezultatele. Să dea Dumnezeu să aibă o perioadă bună. Antrenorii români nu au fost apreciați la adevărata lor valoare”, a spus Victor Pițurcă, la digisport.ro.

Cristi Chivu, lăudat de Yann Sommer: “Este un antrenor complet”

Cristian Chivu “este un antrenor complet”, a declarat Yann Sommer, portarul lui Inter Milano, înaintea meciului de luni cu Torino FC, de pe San Siro, din prima etapă a campionatului de fotbal al Italiei, informează TuttoMercatoWeb.

Întrebat ce părere are despre Cristian Chivu, Yann Sommer a răspuns: “Este un antrenor complet, se vede asta din felul în care trăieşte alături de noi ceea ce se întâmplă pe teren şi cum gestionează situaţiile. Este foarte calm, dar şi foarte atent: are o mentalitate şi o energie extraordinare.”

Cu câteva zile mai devreme, elveţianul a spus despre tehnicianul român: “Chivu aduce idei complet noi şi un mod diferit de a interacţiona cu noi. Emană atât de multă energie, nu se teme să se facă auzit, dar rămâne foarte calm şi abordabil. Este uşor să vorbeşti cu el chiar şi despre chestiuni din afara terenului.”

