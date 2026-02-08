"Zero șanse la titlu". Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a "zdrobit-o" pe Sassuolo cu 5-0 - Antena Sport

Închide meniul
“Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 23:23

Zero șanse la titlu. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a zdrobit-o pe Sassuolo cu 5-0

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a acordat declarații după succesul categoric al lui Inter contra lui Sassuolo, iar o remarcă făcută de antrenorul român a fost extrem de surprinzătoare. Pe primul loc în Serie A alături de echipa sa, tehnicianul a spus că în acest moment “nerazzurrii” nu au nicio șansă la titlu, explicând că mai sunt multe prea etape de disputat ca să poată da deja un verdict.

Inter s-a impus fără nicio emoție contra lui Sassuolo cu scorul de 5-0, într-un duel în care Bisseck, Thuram, Martinez, Akanji și Henrique și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Grație victoriei de pe Mapei Stadium, “nerazzurrii” și-au consolidat poziția de lider și s-au distanțat la opt puncte de AC Milan, care are însă un meci în minus.

Ce a spus Cristi Chivu după Sassuolo – Inter 0-5

Deși Inter este favorită certă în lupta pentru titlu, Chivu nu vrea deloc să se gândeasă la acest lucru. La interviul acordat pentru cei de la DAZN după meci, românul a fost întrebat ce șanse are echipa sa să pună mâna pe Scudetto, iar el a ținut să transmită un mesaj cu subînțeles:

“Pentru mine, zero. Mai sunt 14 meciuri și sunt multe alte echipe cu ambiția noastră care joacă. Mai avem de muncit, multe de făcut și de demonstrat“, a spus Chivu, potrivit fcintenews.it. Românul a transmis astfel că echipa nu se gândește momentan la titlu și că mai are câteva luni în care trebuie să muncească la maxim pentru a pune mâna pe Scudetto.

Chivu a acordat declarații și pentru Sky Sport, unde a vorbit despre ce a apreciat la jocul făcut de elevii săi. În ciuda scorului drastic, antrenorul milanezilor a explicat cum deși Sassuolo a pus probleme la început, jucătorii său au reușit să fie eficienți și să profite de șansele pe care le-au avut pentru a marca.

E o dovadă a evoluției și a maturității lor, a abilității de a înțelege momentele jocului și de a gestiona presiunea adversă din primele minute. Trebuia să înțelegem cum să găsim constanța în fața porții și am deblocat cu primul șut.

Aceste lucruri mici fac diferența. Sassuolo ne-a pus probleme la început cu sprinturile verticalizate, dar am înțeles momentele și ne-am dublat avantajul. Suntem disperați să fim competitivi și vrem să facem asta cu munca asiduă, gestionarea energiei, o maturitate reînnăscută, iar «foamea» care nu trebuie să lipsească“, a mai declarat românul, potrivit sursei menționate și anterior.

Pentru modul în care și-a pregătit echipa la meciul cu Sassuolo, Chivu a fost notat de italieni cu 7,5.

