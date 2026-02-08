"Zero șanse la titlu". Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a "zdrobit-o" pe Sassuolo cu 5-0 - Antena Sport

Cristi Chivu a acordat declarații după succesul categoric al lui Inter contra lui Sassuolo, iar o remarcă făcută de antrenorul român a fost extrem de surprinzătoare. Pe primul loc în Serie A alături de echipa sa, tehnicianul a spus că în acest moment “nerazzurrii” nu au nicio șansă la titlu, explicând că mai sunt multe prea etape de disputat ca să poată da deja un verdict.

Inter s-a impus fără nicio emoție contra lui Sassuolo cu scorul de 5-0, într-un duel în care Bisseck, Thuram, Martinez, Akanji și Henrique și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Grație victoriei de pe Mapei Stadium, “nerazzurrii” și-au consolidat poziția de lider și s-au distanțat la opt puncte de AC Milan, care are însă un meci în minus.

Ce a spus Cristi Chivu după Sassuolo – Inter 0-5

Deși Inter este favorită certă în lupta pentru titlu, Chivu nu vrea deloc să se gândeasă la acest lucru. La interviul acordat pentru cei de la DAZN după meci, românul a fost întrebat ce șanse are echipa sa să pună mâna pe Scudetto, iar el a ținut să transmită un mesaj cu subînțeles:

“Pentru mine, zero. Mai sunt 14 meciuri și sunt multe alte echipe cu ambiția noastră care joacă. Mai avem de muncit, multe de făcut și de demonstrat“, a spus Chivu, potrivit fcintenews.it. Românul a transmis astfel că echipa nu se gândește momentan la titlu și că mai are câteva luni în care trebuie să muncească la maxim pentru a pune mâna pe Scudetto.

Chivu a acordat declarații și pentru Sky Sport, unde a vorbit despre ce a apreciat la jocul făcut de elevii săi. În ciuda scorului drastic, antrenorul milanezilor a explicat cum deși Sassuolo a pus probleme la început, jucătorii său au reușit să fie eficienți și să profite de șansele pe care le-au avut pentru a marca.