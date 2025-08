David Popovici, anunţ devastator pentru rivali! Declaraţia prin care îşi anunţă supremaţia mondială - Antena Sport

David Popovici a obţinut al doilea cel mai bun timp din istoria probei de 100 de metri liber, în finala Campionatelor Mondiale de nataţie, una în care a cucerit al doilea său aur din carieră.

Fenomenalul român de doar 20 de ani a oprit ceasul la 46:51, la doar 11 sutimi de recordul mondial al lui Pan Zhanle, chinezul care nu a prins finala de la Singapore. David are acum cinci din primii opt timp din istoria probei de 100 de metri liber.

Şi asta nu e tot: David i-a anunţat pe cei de la World Aquatics că doborârea recordului mondial (46,40) este doar o chestie de timp pentru singurul din istorie care are aur la 100 şi 200 metri la două ediţii diferite ale Mondialelor. Popovici susţine că la antrenamente coboară sub 46,40.

David Popovici: “Am coborât sub timpul de record mondial la antrenamente”

“Nu mă aşteptam la 46,51, a fost o cursă foarte rapidă. Am fost surprins puţin de rezultat, dar nu şocat, pentru că am coborât sub timpul de record mondial la antrenamente, așa că ştiam că sunt capabil să fiu foarte rapid.

A fost o luptă cu mine, cu frica de a îmi atinge cel mai înalt nivel. Când am realizat că nu există vreun motiv pentru care să mă tem, mi-am dat seama că pot să fac timpi foarte buni.