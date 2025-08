"Mă costă tot". Denis Popescu, reacţie fermă după ce a participat la Mondialele de nataţie de la Singapore - Antena Sport

Denis Popescu a tras concluziile, după ce şi-a încheiat parcursul la Mondialele de nataţie de la Singapore. Înotătorul român de 22 de ani a participat la patru probe, fiind aproape de calificarea în semifinalele celei de 100 m fluture.

Ultima probă la care a participat Denis Popescu a fost cea de 50 m spate, unde de asemenea a ratat calificarea în semifinale.

Denis Popescu, reacţie fermă după ce a participat la Mondialele de nataţie de la Singapore

La proba de 100 m fluture, Denis Popescu a înregistrat timpul de 51,61 secunde, fiind la trei sutimi de calificarea în semifinale. El a declarat că a dat tot ce a putut pentru a prinde penultimul act la proba sa preferată, însă o “foarte mică greşeală” l-a costat totul.

“E foarte dificil să te gândești ce înseamnă, de fapt, 0.03. Am încercat să calculez și cu cronometrul și e imposibil să pleci atât de repede. Dar încerc să nu mai gândesc la asta, pentru că, până la urmă, am dat tot ce am putut.

Că am mers cu 0.10 mai bine sau mai prost decât «bestul» meu (n.r. – cel mai bun timp), tot aia e, până la urmă. Probabil a fost o foarte mică greșeală undeva. Problema e că, la un asemenea nivel, nu-ți prea permiți să greșești.