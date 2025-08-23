Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni. Al patrulea timp în serii - Antena Sport

Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de 400 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.

Badea a fost cronometrat cu al treilea timp din serii, 4 min 19 sec 37/100 şi se va bate pentru medalie în finala de sâmbătă, de la ora 19:17.

Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni

Matei Cristian State a avut al 18-lea timp din serii (4:27.06).

La 50 m bras masculin, Danis Volintir s-a calificat în semifinale cu al 12-lea timp din serii (27 sec 95/100), urmând să lupte pentru un loc în finală la ora 18:58.

Diana Stiger a câştigat seriile lente la 1.500 m liber feminin (16:39.88) şi îşi va afla poziţia în clasament după seria rapidă de la ora 18:02.