Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni. Al patrulea timp în serii - Antena Sport

Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni. Al patrulea timp în serii

Înot

Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni. Al patrulea timp în serii

Publicat: 23 august 2025, 13:24

Comentarii
Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni. Al patrulea timp în serii

Robert Andrei Badea / Profimedia

Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de 400 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. 

Badea a fost cronometrat cu al treilea timp din serii, 4 min 19 sec 37/100 şi se va bate pentru medalie în finala de sâmbătă, de la ora 19:17. 

Robert Badea, calificat în finala de 400 m mixt la Mondialele de juniori de la Otopeni 

Matei Cristian State a avut al 18-lea timp din serii (4:27.06). 

La 50 m bras masculin, Danis Volintir s-a calificat în semifinale cu al 12-lea timp din serii (27 sec 95/100), urmând să lupte pentru un loc în finală la ora 18:58. 

Diana Stiger a câştigat seriile lente la 1.500 m liber feminin (16:39.88) şi îşi va afla poziţia în clasament după seria rapidă de la ora 18:02. 

În calificări la 100 m liber masculin, Tudor Andrei Iordache a avut al 28-lea timp (50.44), iar Eric Ştefan Andrieş al 26-lea timp (50.36). 

La 100 m fluture feminin, Eva-Maria Paraschiv a fost a 27-a în serii (1:01.16), iar Denisa Maria Bacalu a 26-a (1:01.13)_. 

Irina-Ana Preda a avut al 29-lea timp în serii la 50 m liber feminin (26.48). 

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit singura medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, argint în proba de 100 m spate, miercuri. 

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 şi 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de ţări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiţie. 

