Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026. Starul lui Thunder e accidentat - Antena Sport

Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026. Starul lui Thunder e accidentat

Alex Masgras Publicat: 9 februarie 2026, 9:09

Shai Gilgeous-Alexnader, în duel cu Alpren Şengun / Getty Images

Turcul Alperen Şengun, pivotul echipei Houston Rockets, a fost selectat să-l înlocuiască pe canadianul Shai Gilgeous-Alexander, accidentat, pentru All-Star Game, tradiţionalul meci al vedetelor din NBA, ce va avea loc pe 15 februarie, la Los Angeles, a anunţat, duminică, liga profesionistă nord-americană de baschet, citată de AFP. Meciul NBA All Star Game 2026 va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

Starul canadian, MVP-ul (cel mai bun jucător) sezonului regular 2025 şi campion al NBA cu Oklahoma City Thunder, a suferit o accidentare la muşchii abdominali şi va rata ediţia de anul acesta a evenimentului All-Star Game.

Şengun (23 de ani), aflat la a doua sa selecţie pentru acest meci de gală, se alătură astfel echipei “mondiale” a acestui mini-turneu cu trei echipe, în care se mai află Victor Wembanyama, Nikola Jokic sau Luka Doncic.

Alegerea jucătorului turc de către comisarul NBA, Adam Silver, intervine la 24 de ore după ce Şengun şi-a cerut scuze unui arbitru pentru că l-a numit în mod repetat “ordinar”, miercuri, în timpul meciului pierdut de Rockets în faţa lui Boston Celtics.

Cea de-a 75-a ediţie a All-Star Game se va disputa într-un format reînnoit anul acesta. În loc ca o selecţionată a celor mai buni jucători din Conferinţa de Vest să se confrunte cu o echipă de vedete din Conferinţa de Est într-un meci demonstrativ, două echipe formate din jucători locali şi o a treia echipă formată din jucători străini se vor întâlni în cadrul unui turneu.

