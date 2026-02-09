Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026. Starul lui Thunder e accidentat - Antena Sport

Turcul Alperen Şengun, pivotul echipei Houston Rockets, a fost selectat să-l înlocuiască pe canadianul Shai Gilgeous-Alexander, accidentat, pentru All-Star Game, tradiţionalul meci al vedetelor din NBA, ce va avea loc pe 15 februarie, la Los Angeles, a anunţat, duminică, liga profesionistă nord-americană de baschet, citată de AFP. Meciul NBA All Star Game 2026 va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

Starul canadian, MVP-ul (cel mai bun jucător) sezonului regular 2025 şi campion al NBA cu Oklahoma City Thunder, a suferit o accidentare la muşchii abdominali şi va rata ediţia de anul acesta a evenimentului All-Star Game.

Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026

Şengun (23 de ani), aflat la a doua sa selecţie pentru acest meci de gală, se alătură astfel echipei “mondiale” a acestui mini-turneu cu trei echipe, în care se mai află Victor Wembanyama, Nikola Jokic sau Luka Doncic.

Congratulations to Alperen Sengun who was named to his second All Star game. Replacing Shai Gilgeous-Alexander. pic.twitter.com/ZrG33D9EId

— Lachard Binkley (@BinkleyHoops) February 8, 2026

Alegerea jucătorului turc de către comisarul NBA, Adam Silver, intervine la 24 de ore după ce Şengun şi-a cerut scuze unui arbitru pentru că l-a numit în mod repetat “ordinar”, miercuri, în timpul meciului pierdut de Rockets în faţa lui Boston Celtics.