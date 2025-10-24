LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten - Antena Sport

Numele lui LeBron James, vedeta celor de la Los Angeles Lakers, a apărut în investigația FBI care a zguduit NBA săptămâna aceasta. Este vorba despre două anchete în legătură cu mafia pariurilor din cel mai important campionat de baschet din lume.

Terry Rozier, baschetbalistul lui Miami Heat, Chauncey Billups, antrenorul lui Portland Trail Blazzers și Damon Jones, fost jucător și antrenor secund în NBA, au fost arestați.

LeBron James, folosit de Damon Jones în mafia pariurilor ilegale

În ceea ce privește îl privește pe Damon Jones, acesta este acuzat că a oferit informații legate de starea de sănătate a unor jucători de la Los Angeles Lakers, el profitând de prietenia pe care o are cu LeBron James, alături de care a jucat la Cleveland Cavaliers.

De asemenea, anchetatorii au descoperit că Damon Jones le-a spus celor cu care lucra că LeBron James nu va evolua într-un meci contra celor de la Milwaukee Bucks, pe data de 9 februarie 2023. Mai mult, el le-a transmis acestora să parieze împotriva celor de la Lakers în meciul respectiv.

Potrivit celor de la ESPN, fanii lui LeBron James pot sta liniștiți. Starul lui Los Angeles Lakers nu este acuzat și nici măcar bănuit că ar fi fost implicat în această operațiune, numele său fiind legat de anchetă doar pentru că acesta a fost folosit de către Damon Jones pentru a paria ilegal.