Nikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans - Antena Sport

Starul sârb Nikola Jokic a realizat, miercuri, a patra triplă-dublă din tot atâtea meciuri de la debutul sezonului competiţional în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), contribuind decisiv la victoria categorică a echipei sale, Denver Nuggets, în faţa lui New Orleans Pelicans, cu 122-88, informează AFP.

Triplul MVP (cel mai bun jucător) al sezonului regular al NBA a devenit al treilea jucător din istorie după Oscar Robertson (1961) şi Russell Westbrook (2020) care a debutat într-un sezon cu patru triple-duble consecutive. Jokic are în palmares 168 de triple-duble de la debutul carierei sale în NBA, fiind devansat de Westbrook (203) şi Robertson (181).

Cu trei victorii şi o înfrângere, Denver ocupă locul 4 în Conferinţa de Vest.

Miercuri, în meciul cu Pelicans, Jokic şi-a trecut în cont 21 de puncte, 12 recuperări şi 10 pase decisive în primele trei sferturi.

În alt meci, Los Angeles Lakers, în absenţa vedetelor LeBron James şi Luka Doncic, accidentate, a mizat din nou pe Austin Reaves, care impresionează de la debutul acestui sezon, autor a 28 de puncte şi 16 pase decisive în meciul câştigat în deplasare, cu 116-115, în faţa formaţiei Minnesota Timberwolves.