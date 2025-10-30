Nikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans - Antena Sport

Starul sârb Nikola Jokic a realizat, miercuri, a patra triplă-dublă din tot atâtea meciuri de la debutul sezonului competiţional în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), contribuind decisiv la victoria categorică a echipei sale, Denver Nuggets, în faţa lui New Orleans Pelicans, cu 122-88, informează AFP.
Triplul MVP (cel mai bun jucător) al sezonului regular al NBA a devenit al treilea jucător din istorie după Oscar Robertson (1961) şi Russell Westbrook (2020) care a debutat într-un sezon cu patru triple-duble consecutive. Jokic are în palmares 168 de triple-duble de la debutul carierei sale în NBA, fiind devansat de Westbrook (203) şi Robertson (181).
Cu trei victorii şi o înfrângere, Denver ocupă locul 4 în Conferinţa de Vest.
Miercuri, în meciul cu Pelicans, Jokic şi-a trecut în cont 21 de puncte, 12 recuperări şi 10 pase decisive în primele trei sferturi.
În alt meci, Los Angeles Lakers, în absenţa vedetelor LeBron James şi Luka Doncic, accidentate, a mizat din nou pe Austin Reaves, care impresionează de la debutul acestui sezon, autor a 28 de puncte şi 16 pase decisive în meciul câştigat în deplasare, cu 116-115, în faţa formaţiei Minnesota Timberwolves.
După 51 de puncte înscrise în meciul cu Sacramento Kings, Reaves a devenit primul jucător de la Lakers care reuşeşte cel puţin 25 de puncte în primele cinci meciuri ale sezonului după Kobe Bryant în 2005.
Rezultate consemnate miercuri:
- Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 115-116
- Dallas Mavericks – Indiana Pacers 107-105
- Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 112-117
- Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 125-105
- Detroit Pistons – Orlando Magic 135-116
- Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 113-114
- Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 122-88
- Utah Jazz – Portland Trail Blazers 134-136
- Chicago Bulls – Sacramento Kings 126-113
- Toronto Raptors – Houston Rockets 121-139
Lideri în Conferinţa de Est sunt Chicago Bulls şi Philadelphia 76ers cu 4 victorii din 4 meciuri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 5 victorii din 5 partide.
