Nikola Topic, jucătorul campioanei Oklahoma City Thunder, diagnosticat cu cancer. Anunțul managerului general - Antena Sport

Baschetbalistul sârb Nikola Topic, jucătorul campioanei Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular şi va fi indisponibil pe termen nelimitat, a anunţat, joi, clubul din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), citat de EFE.

Managerul general al echipei Thunder, Sam Presti, a anunţat presei că Topic a fost supus unei proceduri medicale în presezon, iar rezultatele au arătat că are cancer testicular.

Topic se va antrena în continuare alături de Oklahoma City Thunder

Jucătorul a început deja tratamentul pentru această boală, constând în chimioterapie, şi nu există o dată stabilită pentru revenirea sa în competiţie, potrivit lui Presti. Managerul general a adăugat că Topic continuă să se antreneze cu echipa pe parcursul procesului de terapie şi a asigurat că are sprijinul deplin al jucătorilor şi staffului lui Thunder.

“Toţi suntem extrem de pozitivi în ceea ce priveşte atitudinea faţă de această situaţie. Este important de ştiut că este o boală care are cea mai mare rată de vindecare dintre toate tipurile de cancer în rândul bărbaţilor“, a mai spus Presti, potrivit agerpres.ro.

Thunder GM Sam Presti says that Nikola Topic has begun chemotherapy for testicular cancer

Presti says doctors are ‘extremely positive’ about his outlook and expect him to eventually return to basketball 🙏 pic.twitter.com/ISPtcRTNYS

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2025