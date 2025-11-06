Oklahoma City Thunder, primul eșec din noul sezon de NBA. Campioana, întoarsă dramatic de la 22 de puncte - Antena Sport

Oklahoma City Thunder a suferit prima înfrângere din acest start de sezon din NBA, după ce a cedat cu scorul de 121-119 în fața celor de la Portland Trail Blazers. După ce a început stagiunea cu opt victorii consecutive, campioana en-titre părea că se îndreaptă spre un nou succes, ținând cont că după un singur sfert diferența era deja de 20 de puncte.

Thunder a pierdut în premieră în acest sezon în fața celor de la Trail Blazers la capătul unui meci cu un final “electrizant”. Elevii lui Mark Daigneault au început “ca din tun” primul sfert și aveau după 12 minute un avans de 20 de puncte, la un moment dat conducând și la 22.

Oklahoma City, prim eșec dramatic

Portland a strâns din diferență până la pauza mare, iar după sfertul al doilea Oklahoma City mai avea doar un avans de opt puncte. După ieșirea de la vestiare, tot campioana en-titre a fost echipa mai montată și a avut multe momente în care a transformat diferența de pe tabelă într-una de două cifre, însă Trail Blazers nu s-au lăsat, iar înainte de sfertul al patrulea ecartul era de cinci puncte.

În ultima parte a timpului regulamentar, jucătorii lui Tiago Splitter au revenit și au preluat controlul partidei, forțându-i pe cei de la Oklahoma City Thunder să faulteze intenționat. La scorul de 121-118 în favoarea lui Portland, campioana en-titre era în posesie cu 6 secunde înainte de final, iar Isaiah Joe a aruncat, fluierându-se inițial un fault la linia de trei puncte.

După reluări, s-a observat cum baschetbalistul lui Thunder avea piciorul pe linie, astfel că a primit doar două aruncări libere. Pe prima a convertit-o, iar pe cea de-a doua a ratat-o sperând la o recuperare a unui coechipier care să restabilească egalitatea, însă nu s-a întâmplat, iar Oklahoma City a scăpat printre degete a noua victorie a sezonului.