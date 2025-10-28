San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând - Antena Sport

San Antonio Spurs rămâne neînvinsă de la debutul noului sezon competiţional al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), cu patru victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus, luni, pe teren propriu, cu 121-103 în faţa formaţiei Toronto Raptors, mizând pe starul Victor Wembanyama, informează AFP.

Wembanyama, desemnat cel mai bun jucător al săptămânii trecute în Conferinţa de Vest a NBA, a încheiat meciul cu un bilanţ de 24 de puncte, 15 recuperări, 4 pase decisive şi un capac.

Patru victorii la rând pentru Victor Wembanyama

Într-un alt meci, Oklahoma City Thunder, campioana en titre, s-a impus pe parchetul echipei texane Dallas Mavericks cu 101-94, cel mai bun marcator al său fiind MVP-ul canadian Shai Gilgeous-Alexander, cu 23 de puncte.

Rezultate consemnate luni în NBA: