San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând - Antena Sport

San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând

Publicat: 28 octombrie 2025, 12:36

Victor Wembanyama / Profimedia

San Antonio Spurs rămâne neînvinsă de la debutul noului sezon competiţional al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), cu patru victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus, luni, pe teren propriu, cu 121-103 în faţa formaţiei Toronto Raptors, mizând pe starul Victor Wembanyama, informează AFP.

Wembanyama, desemnat cel mai bun jucător al săptămânii trecute în Conferinţa de Vest a NBA, a încheiat meciul cu un bilanţ de 24 de puncte, 15 recuperări, 4 pase decisive şi un capac.

Patru victorii la rând pentru Victor Wembanyama

Într-un alt meci, Oklahoma City Thunder, campioana en titre, s-a impus pe parchetul echipei texane Dallas Mavericks cu 101-94, cel mai bun marcator al său fiind MVP-ul canadian Shai Gilgeous-Alexander, cu 23 de puncte.

Rezultate consemnate luni în NBA:

  • Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 114-127
  • Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 108-122
  • Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 95-116
  • Philadelphia 76ers – Orlando Magic 136-124
  • Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 131-118
  • Utah Jazz – Phoenix Suns 138-134
  • Chicago Bulls – Atlanta Hawks 128-123
  • Houston Rockets – Brooklyn Nets 137-109
  • New Orleans Pelicans – Boston Celtics 90-122
