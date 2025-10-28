San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând - Antena Sport

San Antonio Spurs rămâne neînvinsă de la debutul noului sezon competiţional al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), cu patru victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus, luni, pe teren propriu, cu 121-103 în faţa formaţiei Toronto Raptors, mizând pe starul Victor Wembanyama, informează AFP.
Wembanyama, desemnat cel mai bun jucător al săptămânii trecute în Conferinţa de Vest a NBA, a încheiat meciul cu un bilanţ de 24 de puncte, 15 recuperări, 4 pase decisive şi un capac.
Patru victorii la rând pentru Victor Wembanyama
Într-un alt meci, Oklahoma City Thunder, campioana en titre, s-a impus pe parchetul echipei texane Dallas Mavericks cu 101-94, cel mai bun marcator al său fiind MVP-ul canadian Shai Gilgeous-Alexander, cu 23 de puncte.
Rezultate consemnate luni în NBA:
- Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 114-127
- Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 108-122
- Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 95-116
- Philadelphia 76ers – Orlando Magic 136-124
- Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 131-118
- Utah Jazz – Phoenix Suns 138-134
- Chicago Bulls – Atlanta Hawks 128-123
- Houston Rockets – Brooklyn Nets 137-109
- New Orleans Pelicans – Boston Celtics 90-122
