Washington Capitals - New York Rangers 1-0. Lindgren, eroul meciului, cu 35 de parade - Antena Sport

Home | NHL | Washington Capitals – New York Rangers 1-0. Lindgren, eroul meciului, cu 35 de parade
Washington Capitals – New York Rangers 1-0. Lindgren, eroul meciului, cu 35 de parade

Publicat: 13 octombrie 2025, 11:51

Washington Capitals – New York Rangers 1-0. Lindgren, eroul meciului, cu 35 de parade

Jucătorii lui Washington Capitals se bucură după golul lui Anthony Beauvillier / captura AntenaPLAY

Washington Capitals a învins-o pe New York Rangers cu 1-0, într-un meci transmis în direct în AntenaPLAY. Singurul gol al meciului a fost marcat de Anthony Beauvillier în a doua repriză a meciului.

Eroul meciului a fost portarul lui Washington Capitals, Charlie Lindgren, care a reuşit 35 de parade.

Washington Capitals – New York Rangers 1-0

Anthony Beauvillier (28 de ani) a marcat primul lui gol al sezonului în partida cu New York Rangers. Charlie Lindgren, care a fost la primul meci ca titular în acest sezon, a ajuns la 10 partide în care echipa lui a câştigat fără gol primit în carieră.

Lindgren a reuşit o super-paradă cu mănușa în faţa lui Mika Zibanejad la începutul celei de-a doua reprize, apoi l-a oprit pe Sam Carrick cu crosa după nouă minute de la începutul reprizei secunde. A avut 13 parade în fiecare dintre primele două reprize și încă nouă în a treia, inclusiv la o mare ocazie a lui Will Cuylle cu 1:16 minute rămase.

Rangers veneau după două victorii în deplasare, cu 4-0 la Buffalo și cu 6-1 la Pittsburgh, după ce au pierdut meciul de deschidere pe teren propriu cu 3-0 în fața celor de la Penguins.

Washington a pierdut meciul de deschidere al sezonului acasă, cu 3-1, în fața celor de la Boston.

