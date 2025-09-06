„Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România - Antena Sport

Fanii naționalei sunt primii care sună trezirea pentru Drăguș, Man și Rațiu. „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România.
Suporterii naționalei s-au întrecut în cele mai distractive jocuri cu mingea în Arena Fanilor. Fanii promit să susțină România și la bine, și la greu.
„Iubesc România pentru că asta e țara noastră și suntem foarte buni unul cu celălalt. Hai, România”, a spus un fan.
La stadion, meniul a fost pentru toate gusturile. Au sfârâit grătarele la Arena Națională, unde fanii României, veniți din toată țara, s-au energizat cu fructe proaspete. Și un sud-american a nimerit în mijlocul fanilor români.
„(Pe cine susții, România sau Canada?) Astăzi, România. Hai, România”, a spus sud-americanul.
