„Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România - Antena Sport

„Ce nu te doboară, te face mai puternic", e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România

„Ce nu te doboară, te face mai puternic", e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România
„Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România

Publicat: 6 septembrie 2025, 20:03

Suporterii naționalei, alături de mascota Ronny/ AntenaSport

Fanii naționalei sunt primii care sună trezirea pentru Drăguș, Man și Rațiu. „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România.  

Suporterii naționalei s-au întrecut în cele mai distractive jocuri cu mingea în Arena Fanilor. Fanii promit să susțină România și la bine, și la greu. 

„Iubesc România pentru că asta e țara noastră și suntem foarte buni unul cu celălalt. Hai, România”, a spus un fan. 

La stadion, meniul a fost pentru toate gusturile. Au sfârâit grătarele la Arena Națională, unde fanii României, veniți din toată țara, s-au energizat cu fructe proaspete. Și un sud-american a nimerit în mijlocul fanilor români. 

„(Pe cine susții, România sau Canada?) Astăzi, România. Hai, România”, a spus sud-americanul. 

