Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu

Home | Suporter.as.ro | Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu
Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu

Publicat: 31 august 2025, 20:00

Marius Marin, înconjurat de fanii naţionalei/ AntenaSport

Cei mai mici dintre suporterii naţionalei au venit cu mare gălăgie la galerie, la primul antrenament al lui Lucescu. Selecţionerul şi jucătorii aproape că au fost sufocaţii de sutele de copii.

Până să îşi vadă favoriţii, puştii au făcut rost de o minge şi s-au încins la propria miuţă.
Şi aproape că n-au mai avut răbdare până să intre pe teren!

Hai, România“, au spus mai mulţi copii.

Sute de copii au dat năvală, la apariţia jucătorilor lui Lucescu.

“Mitriţă, Mitriţă, poţi să-mi semnezi”, a spus un alt copil.

“Marius, Marius, te rog”. “Vreau o poză cu tine. Hai”.

Cei mai mici de la galerie au plecat acasă plini de poze şi autografe!

Am luat şi de la Lucescu”, a spus un alt copil.

“Îmi place cel mai mult de Mitriţă”, a spus un fan al naţionalei.

“Tot timpul au fost alături de noi, indiferent de situaţie, şi pentru noi e un lucru important, este ca al 12-lea jucător “, a declarat Alexandru Mitriţă.

Tot timpul când vin aici, mă simt ca acasă”, a spus Marius Marin.

