Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Cei mai mici dintre suporterii naţionalei au venit cu mare gălăgie la galerie, la primul antrenament al lui Lucescu. Selecţionerul şi jucătorii aproape că au fost sufocaţii de sutele de copii.

Până să îşi vadă favoriţii, puştii au făcut rost de o minge şi s-au încins la propria miuţă.

Şi aproape că n-au mai avut răbdare până să intre pe teren!

“Hai, România“, au spus mai mulţi copii.

Sute de copii au dat năvală, la apariţia jucătorilor lui Lucescu.

“Mitriţă, Mitriţă, poţi să-mi semnezi”, a spus un alt copil.