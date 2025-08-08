Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin! - Antena Sport

Închide meniul
Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!

Home | Suporter.as.ro | Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!
Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!

Publicat: 8 august 2025, 21:24

Comentarii

Puştoaicele României sub 17 ani au reuşit o victorie la scor şi un egal în cele două amicale cu Moldova de la Mogoşoaia. Îndrăgostită de tricolor, o fată venită de la PSG ar juca non-stop pentru naţională.

Delia e puştoaica din naţionala sub 17 ani care dă goluri pentru PSG. Junioara joacă în atac!

„(n.r: Cum arată dragostea unei fete pentru echipa naţională?) Devotamentul şi disciplina tot timpul… şi în teren, şi în afara lui”, a declarat Delia Mihalache.

“Pitbull-iţa” din Paris îl impresionează în fiecare zi pe selecţionerul Florea.

„(n.r: Ce poreclă ai în teren?) Pitbull… vreau să joc tot timpul”, a spus Delia Mihalache.

Pasiunea de multe ori trebuie dusă la extrem şi aşa consider că apare şi performanţa”, a declarat selecţionerul naţionalei U17 de fotbal feminin, Ionuţ Florea.

Sophie vine tocmai din America să joace pentru tricolor şi fanii din ţară.

Sunt culorile care reprezintă ţara mea. Chiar dacă sunt născută în America, eu am familia aici. Vino la România, vino la meci!”, a spus Sophie Cojanu.

Alimentaţia este foarte importantă în drumul fetelor spre înalta performanţă.

Îmi plac bananele şi merele”, a precizat Sophie Cojanu.

La noi apare nutriţia. Încep să îşi formeze o farfurie ideală, în care să îşi pună carbohidraţi şi vitamine”, a declarat selecţionerul Ionuţ Florea.

 

