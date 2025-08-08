Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin! - Antena Sport

Puştoaicele României sub 17 ani au reuşit o victorie la scor şi un egal în cele două amicale cu Moldova de la Mogoşoaia. Îndrăgostită de tricolor, o fată venită de la PSG ar juca non-stop pentru naţională.

Delia e puştoaica din naţionala sub 17 ani care dă goluri pentru PSG. Junioara joacă în atac!

„(n.r: Cum arată dragostea unei fete pentru echipa naţională?) Devotamentul şi disciplina tot timpul… şi în teren, şi în afara lui”, a declarat Delia Mihalache.

“Pitbull-iţa” din Paris îl impresionează în fiecare zi pe selecţionerul Florea.

„(n.r: Ce poreclă ai în teren?) Pitbull… vreau să joc tot timpul”, a spus Delia Mihalache.