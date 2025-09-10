Bernadette Szocs s-a calificat în optimi la WTT Champions Macao, după un meci superb cu Hana Goda - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 10 septembrie 2025, 9:30

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Bernadette Szocs (30 de ani) a debutat cu victorie la WTT Champions Macao, turneu cu premii totale de 800.000 de dolari, ce este transmis exclusiv în AntenaPLAY, în această săptămână.

Szocs, locul 16 mondial, a întâlnit-o pe Hana Goda, egipteanca de 17 ani de pe locul 25 mondial, pe care a învins-o cu 3-1 (10-12, 11-7, 11-7, 13-11).

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciul lui Bernadette Szocs

Bernadette Szocs – Hana Goda, live în AntenaPLAY

Update 09:58: Victorie Bernadette Szocs! Românca a salvat două mingi de set, a revenit de la 8-10 şi a câştigat meciul, după mai multe puncte superbe jucate pe finalul partidei.

Update: 09:44: Bernadette Szocs a câştigat şi setul al treilea cu 11-7 şi conduce cu 2-1 la seturi.

Update 09:37: Bernadette Szocs a restabilit egalitatea, după ce a câştigat setul al doilea cu 11-7.

Update 09:30: Hana Goda a câştigat primul set cu 12-10.

Update 09:20: A început meciul.

Update 09:18: Cele două jucătoare sunt prezentate înainte de meciul direct.

Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Ştirea iniţială.

Aceasta va fi a patra întâlnire directă dintre cele două jucătoare, iar Szocs le-a câştigat pe precedentele trei. Putem considera că Bernadette a avut ghinion la tragerea la sorţi, dacă ţinem cont că în turul secund, dacă va ajunge acolo, o va întâlni, cel mai probabil, pe cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha.

Premiile vor fi unele importante la WTT Champions Macao 2025! Campionii vor încasa un cec de 60.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor avea parte de 30.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor primi câte 16.000 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor fi recompensaţi cu 12.500 de dolari şi 175 de puncte.

