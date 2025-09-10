Bernadette Szocs s-a calificat în optimi la WTT Champions Macao, după un meci superb cu Hana Goda - Antena Sport

Bernadette Szocs (30 de ani) a debutat cu victorie la WTT Champions Macao, turneu cu premii totale de 800.000 de dolari, ce este transmis exclusiv în AntenaPLAY, în această săptămână.

Szocs, locul 16 mondial, a întâlnit-o pe Hana Goda, egipteanca de 17 ani de pe locul 25 mondial, pe care a învins-o cu 3-1 (10-12, 11-7, 11-7, 13-11).

Bernadette Szocs – Hana Goda, live în AntenaPLAY

Update 09:58: Victorie Bernadette Szocs! Românca a salvat două mingi de set, a revenit de la 8-10 şi a câştigat meciul, după mai multe puncte superbe jucate pe finalul partidei.

Update: 09:44: Bernadette Szocs a câştigat şi setul al treilea cu 11-7 şi conduce cu 2-1 la seturi.

Update 09:37: Bernadette Szocs a restabilit egalitatea, după ce a câştigat setul al doilea cu 11-7.