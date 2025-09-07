Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două românce aflate la startul WTT Champions Macao 2025, competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari ce va fi exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 9-14 septembrie.

Cele două sportive şi-au aflat deja adversarele din primul tur al turneului la care iau parte cele mai bune 10 jucătoare ale lumii, printre care Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man sau Wang Yidi.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025

Bernadette Szocs (30 de ani, locul 16 mondial) o va întâlni miercuri, 10 septembrie, de la ora 08:20, pe Hana Goda, egipteanca de 17 ani de pe locul 25 mondial. La capitolul “directe”, Bernie o conduce pe adversara ei cu 3-0.

Putem considera că Bernadette a avut ghinion la tragerea la sorţi, dacă ţinem cont că în turul secund, dacă va ajunge acolo, o va întâlni, cel mai probabil, pe cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha.

Tot miercuri, dar de la ora 14:40, Eliza Samara (36 de ani, locul 33 mondial) o va întâlni pe Miwa Harimoto (17 ani, locul 6 mondial). Cele două s-au duelat şi la Europe Smash şi nipona s-a impus cu 3-1.