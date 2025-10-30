Bernadette Szocs - Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eliza Samara revin la masa de joc la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE în AntenaPLAY. După victoriile entuziasmante de marţi, cele două românce sunt la o victorie distanţă de a se întâlni în sferturile de finală ale turneului din Franţa.

Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter din Germania, de la ora 20:00, în timp ce Eliza Samara va juca împotriva lui Hoi Kem Doo.

Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05)

Bernadette Szocs a învins-o marţi pe Xingtong Chen, a treia jucătoare a lumii, cu 11-7, 12-10, 11-2. Acum, ea are şansa de a-şi lua revanşa în faţa lui Sabine Winter, după înfrângerea de la singura întâlnire directă dintre cele două, din luna august, din Suedia.

În turul precedent, Eliza Samara a învins-o pe Mima Ito din Japonia, cu 3-2 la seturi, după ce a revenit de la 1-2. Acum, ea o va întâlni pe Hoi Kem Doo din Hong Kong, jucătoare pe car a mai întâlnit-o de patru ori, iar scorul întâlnirilor directe este 2-2.

În cazul în care cele două românce se vor întâlni, atunci ele vor lupta pentru un loc în semifinalele turneului de la Montpellier.