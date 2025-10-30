Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bernadette Szocs - Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi

Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi

Publicat: 30 octombrie 2025, 0:12

Comentarii
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi

Bernadette Szocs și Eliza Samara, după o victorie / Profimedia

Bernadette Szocs şi Eliza Samara revin la masa de joc la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE în AntenaPLAY. După victoriile entuziasmante de marţi, cele două românce sunt la o victorie distanţă de a se întâlni în sferturile de finală ale turneului din Franţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter din Germania, de la ora 20:00, în timp ce Eliza Samara va juca împotriva lui Hoi Kem Doo.

Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05)

Bernadette Szocs a învins-o marţi pe Xingtong Chen, a treia jucătoare a lumii, cu 11-7, 12-10, 11-2. Acum, ea are şansa de a-şi lua revanşa în faţa lui Sabine Winter, după înfrângerea de la singura întâlnire directă dintre cele două, din luna august, din Suedia.

În turul precedent, Eliza Samara a învins-o pe Mima Ito din Japonia, cu 3-2 la seturi, după ce a revenit de la 1-2. Acum, ea o va întâlni pe Hoi Kem Doo din Hong Kong, jucătoare pe car a mai întâlnit-o de patru ori, iar scorul întâlnirilor directe este 2-2.

În cazul în care cele două românce se vor întâlni, atunci ele vor lupta pentru un loc în semifinalele turneului de la Montpellier.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
0:09 30 oct.
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
23:50
Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor”
23:44
Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat”
23:41
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător”
23:40
Inter – Fiorentina 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obținut o victorie clară și a urcat pe podium
23:31
Probleme pentru FCSB! David Miculescu s-a accidentat şi a fost dus la spital
Vezi toate știrile
1 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 2 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu 4 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”