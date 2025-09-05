Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori - Antena Sport

Echipa feminină de tenis de masă a României a câştigat aurul, iar echipa masculină a obţinut bronzul la Campionatele Balcanice de seniori, la Istanbul.
Îndrumate de Anamaria Sebe, tricolorele Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu au dus echipa feminină pe primul loc, datorită unui parcurs dominant de-a lungul celor două zile. Sportivele noastre au câştigat doar cu 3-0, iar în finală şi-au pus în valoare calităţile în faţa Turciei.
România, aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori
- Elena Zaharia – Sibel Altinkaya 3-2 (11-9, 4-11, 9-11, 11-2, 11-8)
- Ioana Sîngeorzan – Ece Harac 3-2 (5-11, 11-6, 11-3, 7-11, 15-13)
- Bianca Mei-Roşu – Ozge Yilmaz 3-1 (11-6, 8-11, 11-3, 11-9)
A treia treaptă a podiumului a fost ocupată de echipa masculină antrenată de Adrian Crişan. Matei Dumitrescu, Andrei Istrate şi Darius Toma s-au calificat de pe primul loc în grupă, iar înfrângerea din semifinale, contra Greciei, scor 3-1, i-a ambiţionat în finala mică disputată în compania Italiei:
- Darius Toma – Tomas Sanchi 3-0 (11-6, 11-4, 11-3)
- Andrei Istrate – Giacomo Allegranza 3-2 (11-3, 13-15, 11-9, 3-11, 11-4)
- Matei Dumitrescu – Costantino Cappuccio 3-0 (11-7, 11-9, 11-4)
