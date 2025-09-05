Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori

Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori

Publicat: 5 septembrie 2025, 13:31

Comentarii
Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori

România

Echipa feminină de tenis de masă a României a câştigat aurul, iar echipa masculină a obţinut bronzul la Campionatele Balcanice de seniori, la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Îndrumate de Anamaria Sebe, tricolorele Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu au dus echipa feminină pe primul loc, datorită unui parcurs dominant de-a lungul celor două zile. Sportivele noastre au câştigat doar cu 3-0, iar în finală şi-au pus în valoare calităţile în faţa Turciei.

România, aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori

  • Elena Zaharia – Sibel Altinkaya 3-2 (11-9, 4-11, 9-11, 11-2, 11-8)
  • Ioana Sîngeorzan – Ece Harac 3-2 (5-11, 11-6, 11-3, 7-11, 15-13)
  • Bianca Mei-Roşu – Ozge Yilmaz 3-1 (11-6, 8-11, 11-3, 11-9)

A treia treaptă a podiumului a fost ocupată de echipa masculină antrenată de Adrian Crişan. Matei Dumitrescu, Andrei Istrate şi Darius Toma s-au calificat de pe primul loc în grupă, iar înfrângerea din semifinale, contra Greciei, scor 3-1, i-a ambiţionat în finala mică disputată în compania Italiei:

  • Darius Toma – Tomas Sanchi 3-0 (11-6, 11-4, 11-3)
  • Andrei Istrate – Giacomo Allegranza 3-2 (11-3, 13-15, 11-9, 3-11, 11-4)
  • Matei Dumitrescu – Costantino Cappuccio 3-0 (11-7, 11-9, 11-4)
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Observator
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
14:44
Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: “Îi va dăuna sănătăţii”
14:30
LIVE VIDEOPrimul antrenament al MP al Italiei e ACUM. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:00
Dennis Man, în lotul de Liga Campionilor al lui PSV. Dueluri tari cu Liverpool şi Bayern Munchen
14:00
UPDATERomânia – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Continuă drumul spre World Cup pentru „tricolorii” lui Lucescu
13:45
Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu”
13:24
VideoSuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut