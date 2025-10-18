Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacţie a tricolorilor după calificarea istorică în finala Campionatului European! - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Prima reacţie a tricolorilor după calificarea istorică în finala Campionatului European!
EXCLUSIV

Prima reacţie a tricolorilor după calificarea istorică în finala Campionatului European!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 octombrie 2025, 22:10

Comentarii
Prima reacţie a tricolorilor după calificarea istorică în finala Campionatului European!

Iulian Chiriţă a dat un interviu după calificarea istorică a tricolorilor în finala Europeanului / captura AntenaPLAY

După calificarea istorică a naţionalei de băieţi de la tenis de masă în finala Campionatului European, Iulian Chiriţă a acordat un scurt interviu, chiar de lângă masa de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iulian Chiriţă a “deschis balul” în semifinala cu Slovenia, învingându-l cu 3-2 la seturi pe Darko Jorgic. Eduard Ionescu l-a învins mai apoi cu 3-0 pe Deni Kozul, iar în ultimul meci Ovidiu Ionescu l-a învins pe Bojan Tokic tot cu 3-0.

Iulian Chiriţă, după calificarea fabuloasă a tricolorilor în finala Europeanului: “Cu siguranţă e cel mai bun rezultat al nostru din istorie”

(n.r: Felicitări pentru o victorie grozavă şi convingătoare. Cel mai bun rezultat din istorie) Cu siguranţă e cel mai bun rezultat al nostru din istorie. Ştiam de la început că va fi un meci greu. Au avut 3 jucători foarte buni şi experimentaţi. N-am avut nimic de pierdut. Am luptat şi s-a terminat foarte bine, suntem foarte fericiţi.

(n.r.: Câteva cuvinte despre următorul adversar, Franţa, din finala de mâine) Au jucători foarte buni. Nu avem nimic de pierdut nici în finală, vom lupta pentru fiecare punct şi vom vedea rezultatul”, a declarat Iulian Chiriţă după victoria istorică a naţionalei de băieţi de la tenis de masă.

România va întâlni Franţa duminică, de la ora 18:00 (n.r: ora României) în finala Campionatului European de la Zadar (Croaţia). Partida se va putea urmări în direct în AntenaPLAY. Înaintea meciului băieţilor vom putea urmări în AntenaPLAY finala fetelor, care vor întâlni Germania de la ora 14:00 (n.r: ora României).

Reclamă
Reclamă

După calificarea în finală de la European, fetele au mers să îi încurajeze pe băieţi la disputa cu Slovenia. S-a întâmplat acelaşi lucru şi vineri, după victoria tricolorelor cu Slovacia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Incendiu într-un bloc din Tecuci. Opt persoane, evacuate, un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de fum
Observator
Incendiu într-un bloc din Tecuci. Opt persoane, evacuate, un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de fum
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
22:02
Fanii FCSB, mesaj pentru UEFA şi MApN: “Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi”
22:02
VideoTricolorii au încins hora bucuriei după calificarea istorică în finala Campionatului European!
21:45
LIVE SCOREAS Roma – Inter 0-1. Duel “de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu
21:35
VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori
20:50
“Sunt și supărat uneori!” De ce Baiaram le-a arătat suporterilor să tacă la gol?
20:43
VIDEOMax Verstappen a câştigat cursa de sprint din MP al Statelor Unite! Norris şi Piastri au abandonat
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 6 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”