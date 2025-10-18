Prima reacţie a tricolorilor după calificarea istorică în finala Campionatului European! - Antena Sport

După calificarea istorică a naţionalei de băieţi de la tenis de masă în finala Campionatului European, Iulian Chiriţă a acordat un scurt interviu, chiar de lângă masa de joc.

Iulian Chiriţă a “deschis balul” în semifinala cu Slovenia, învingându-l cu 3-2 la seturi pe Darko Jorgic. Eduard Ionescu l-a învins mai apoi cu 3-0 pe Deni Kozul, iar în ultimul meci Ovidiu Ionescu l-a învins pe Bojan Tokic tot cu 3-0.

Iulian Chiriţă, după calificarea fabuloasă a tricolorilor în finala Europeanului: “Cu siguranţă e cel mai bun rezultat al nostru din istorie”

“(n.r: Felicitări pentru o victorie grozavă şi convingătoare. Cel mai bun rezultat din istorie) Cu siguranţă e cel mai bun rezultat al nostru din istorie. Ştiam de la început că va fi un meci greu. Au avut 3 jucători foarte buni şi experimentaţi. N-am avut nimic de pierdut. Am luptat şi s-a terminat foarte bine, suntem foarte fericiţi.

(n.r.: Câteva cuvinte despre următorul adversar, Franţa, din finala de mâine) Au jucători foarte buni. Nu avem nimic de pierdut nici în finală, vom lupta pentru fiecare punct şi vom vedea rezultatul”, a declarat Iulian Chiriţă după victoria istorică a naţionalei de băieţi de la tenis de masă.

România va întâlni Franţa duminică, de la ora 18:00 (n.r: ora României) în finala Campionatului European de la Zadar (Croaţia). Partida se va putea urmări în direct în AntenaPLAY. Înaintea meciului băieţilor vom putea urmări în AntenaPLAY finala fetelor, care vor întâlni Germania de la ora 14:00 (n.r: ora României).