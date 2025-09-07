WTT Champions Macao 2025, turneul la care vor participa Bernadette Szocs şi Eliza Samara, e live în AntenaPLAY (9-14 septembrie) - Antena Sport

Închide meniul
WTT Champions Macao 2025, turneul la care vor participa Bernadette Szocs şi Eliza Samara, e live în AntenaPLAY (9-14 septembrie)

Publicat: 7 septembrie 2025, 10:01

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

WTT Champions Macao 2025 e următorul mare turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY. Competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari se va desfăşura în perioada 9-14 septembrie şi România va avea două reprezentante la start.

Bernadette Szocs, ocupanta locului 16 în clasamentul mondial, şi Eliza Samara (locul 33 mondial) sunt cele două românce aflate pe tabloul principal al turneului la care vor participa marile nume ale tenisului de masă.

WTT Champions Macao 2025 e live în AntenaPLAY

Pe tabloul feminin se vor afla şi cele mai bine clasate 10 jucătoare ale momentului în ierarhia mondială, printre care Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man sau Wang Yidi. Pe tabloul masculin îi vom avea pe Lin Shidong, Wang Chuqin, Tomakazu Harimoto sau Hugo Calderano.

Premiile vor fi unele importante! Campionii vor încasa un cec de 60.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor avea parte de 30.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor primi câte 16.000 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor fi recompensaţi cu 12.500 de dolari şi 175 de puncte.

