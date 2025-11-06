A câștigat și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor! Meciul a durat 65 de minute - Antena Sport

Închide meniul
A câștigat și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor! Meciul a durat 65 de minute

Daniel Işvanca Publicat: 6 noiembrie 2025, 17:58

Jessica Pegula la Turneul Campioanelor / Getty Images

Jessica Pegula s-a calificat și ea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a reușit să se impună joi seară în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 WTA.

Sportiva din Statele Unite ale Americii nu va avea nicio emoție la meciul dintre Aryna Sabalenka și Coco Gauff, ea fiind sigură de prezența în ultimul act al competiției.

Jessica Pegula, victorie și calificare în semifinale la Riad

Jessica Pegula a obținut joi calificarea în careul de ași de la Turneul Campioanelor, după succesul cu Jasmine Paolini, din faza grupelor. Sportiva din SUA nu a avut nicio emoție în cadrul acestei dispute.

Clasată pe locul 5 în ierarhia mondială, americanca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și cinci minute.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.

  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.

