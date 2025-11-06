A câștigat și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor! Meciul a durat 65 de minute - Antena Sport

Jessica Pegula s-a calificat și ea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a reușit să se impună joi seară în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 WTA.

Sportiva din Statele Unite ale Americii nu va avea nicio emoție la meciul dintre Aryna Sabalenka și Coco Gauff, ea fiind sigură de prezența în ultimul act al competiției.

Jessica Pegula, victorie și calificare în semifinale la Riad

Jessica Pegula a obținut joi calificarea în careul de ași de la Turneul Campioanelor, după succesul cu Jasmine Paolini, din faza grupelor. Sportiva din SUA nu a avut nicio emoție în cadrul acestei dispute.

Clasată pe locul 5 în ierarhia mondială, americanca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și cinci minute.

