Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6! - Antena Sport

Iga Swiatek (24 de ani) a fost învinsă surprinzător de Amanda Anisimova (24 de ani) în grupa B a Turneului Campioanelor. Cu această victorie americanca s-a calificat în semifinale, Iga Swiatek părăsind competiţia. Anisimova a învins-o pe Swiatek cu 6-7 (3), 6-4, 6-2.

Anisimova s-a clasat pe locul 2 în grupa B a Turneului Campioanelor, după Elena Rybakina, care a învins-o în ultimul meci din grupă pe Ekaterina Alexandrova. Sportiva din Kazahstan a încheiat grupa B cu 3 victorii din 3 meciuri.

Amanda Anisimova e în semifinale la Turneul Campioanelor după ce a învins-o pe Iga Swiatek

Anisimova a ajuns să o conducă cu 2-1 la întâlnirile directe pe Iga Swiatek, cea care a umilit-o în finala de la Wimbledon din acest an, învingând-o cu 6-0, 6-0. Anisimova a mai învins-o pe Swiatek cu 6-4, 6-3 şi la US Open.

Anisimova va juca în semifinalele Turneului Campioanelor cu prima clasată din grupa A, “Stefanie Graf”. Lider după două meciuri disputate în grupa A e prima din clasamentul WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani), care a câştigat primele două meciuri disputate în grupă, cu Paolini şi Pegula. Sabalenka o va întâlni în ultimul meci din grupă pe Coco Gauff.

Coco Gauff şi Pegula, care o va întâlni pe Paolini, au câte o victorie înaintea ultimelor meciuri din Grupa A. Paolini a pierdut ambele meciuri.