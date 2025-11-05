Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6! - Antena Sport

Home | Tenis | Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!

Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 noiembrie 2025, 21:47

Comentarii
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!

Iga Swiatek / Profimedia Images

Iga Swiatek (24 de ani) a fost învinsă surprinzător de Amanda Anisimova (24 de ani) în grupa B a Turneului Campioanelor. Cu această victorie americanca s-a calificat în semifinale, Iga Swiatek părăsind competiţia. Anisimova a învins-o pe Swiatek cu 6-7 (3), 6-4, 6-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anisimova s-a clasat pe locul 2 în grupa B a Turneului Campioanelor, după Elena Rybakina, care a învins-o în ultimul meci din grupă pe Ekaterina Alexandrova. Sportiva din Kazahstan a încheiat grupa B cu 3 victorii din 3 meciuri.

Amanda Anisimova e în semifinale la Turneul Campioanelor după ce a învins-o pe Iga Swiatek

Anisimova a ajuns să o conducă cu 2-1 la întâlnirile directe pe Iga Swiatek, cea care a umilit-o în finala de la Wimbledon din acest an, învingând-o cu 6-0, 6-0. Anisimova a mai învins-o pe Swiatek cu 6-4, 6-3 şi la US Open.

Anisimova va juca în semifinalele Turneului Campioanelor cu prima clasată din grupa A, “Stefanie Graf”. Lider după două meciuri disputate în grupa A e prima din clasamentul WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani), care a câştigat primele două meciuri disputate în grupă, cu Paolini şi Pegula. Sabalenka o va întâlni în ultimul meci din grupă pe Coco Gauff.

Coco Gauff şi Pegula, care o va întâlni pe Paolini, au câte o victorie înaintea ultimelor meciuri din Grupa A. Paolini a pierdut ambele meciuri.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
Fanatik.ro
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
22:39
Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă
22:27
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile
22:27
LIVE TEXTInter – Kairat Almaty 1-0. Brugge – Barcelona 2-1! City – Dortmund 2-0. Dragomir, prima victorie în Ligă
21:57
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
21:28
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!