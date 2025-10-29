Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului - Antena Sport

Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi.
Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 22 de minute.
Finalul unei serii de victorii pentru Alcaraz
Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz în Masters 1000 se opreşte astfel la 17, după titlurile câştigate la Monte-Carlo, Roma şi Cincinnati. La Rolex Paris Masters, câştigătorul Roland-Garros şi al US Open 2025 nu a trecut niciodată de sferturile de finală. Este pentru prima dată din martie încoace când Alcaraz pierde în cadrul unui turneu înainte să ajungă în finală.
Wow. Wow. Wow.
Cameron Norrie upsets world #1 Carlos Alcaraz 4-6, 6-3, 6-4 to reach the last 16 in Paris.
That’s the first time Alcaraz loses before a final since March. Surely his worst performance of the year.
Sinner will be back to #1 for a week if he wins Paris. pic.twitter.com/So2sbhObHz
— José Morgado (@josemorgado) October 28, 2025
Pentru britanic, este prima victorie în fața unui lider monidal și doar a doua contra unui jucător de Top 10 în acest an. În turul următor, Norrie îl va înfrunta pe câştigătorul duelului Valentin Vacherot-Arthur Rinderknech, potrivit news.ro.
- Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev
- Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel
- Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris
- Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile
- Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur