Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului - Antena Sport

Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 9:10

Carlos Alcaraz, în timpul unui meci de la Paris / Getty Images

Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi.

Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 22 de minute.

Finalul unei serii de victorii pentru Alcaraz

Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz în Masters 1000 se opreşte astfel la 17, după titlurile câştigate la Monte-Carlo, Roma şi Cincinnati. La Rolex Paris Masters, câştigătorul Roland-Garros şi al US Open 2025 nu a trecut niciodată de sferturile de finală. Este pentru prima dată din martie încoace când Alcaraz pierde în cadrul unui turneu înainte să ajungă în finală.

Pentru britanic, este prima victorie în fața unui lider monidal și doar a doua contra unui jucător de Top 10 în acest an. În turul următor, Norrie îl va înfrunta pe câştigătorul duelului Valentin Vacherot-Arthur Rinderknech, potrivit news.ro.

