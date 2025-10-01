Emblematicul Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis! Când își va lua "adio" de la sport francezul - Antena Sport

Tenismanul francez Gael Monfils, unul dintre cei mai spectaculoşi şi apreciaţi jucători din circuitul masculin, a anunţat miercuri pe reţelele sociale că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026, transmite AFP.
“După ce am împlinit 39 de ani, în urmă cu o lună, aş vrea să vă anunţ că anul care vine va fi ultimul pentru mine ca jucător profesionist (…). Deşi acest sport este de cea mai mare importanţă pentru mine, am luat cu mare seninătate această decizie de a mă retrage la finalul sezonului 2026“, a transmis Monfils, într-un mesaj postat în engleză.
Gael Monfils își va lua “adio” de la tenis
Născut pe 1 septembrie 1986, la Paris, Monfils este jucător profesionist din 2004, iar cea mai bună clasare în ierarhia mondială a fost locul 6, pe 7 noiembrie 2016, în prezent ocupând locul 53.
Palmaresul său cuprinde 13 titluri la simplu, cele mai bune rezultate la turnee de Mare Şlem fiind semifinalele de la Roland Garros (2008) şi US Open (2016).
Căsătorit cu jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (din iulie 2021), cu care are un copil, Monfils a câştigat din tenis peste 24 de milioane de dolari.
I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg
— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025
