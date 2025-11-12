Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: "Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei" - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei”

Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei”

Publicat: 12 noiembrie 2025, 11:46

Comentarii
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei

Jannik Sinner şi Novak Djokovic, la finalul unui meci / Profimedia

Novak Djokovic l-a avertizat pe Jannik Sinner că suspendarea de trei luni pentru dopaj va plana asupra lui ca un „nor” şi a pus sub semnul întrebării momentul aplicării sancţiunii, relatează The Guardian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sinner a ispăşit o suspendare de trei luni din februarie 2025, după ce Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a acceptat explicaţia sa că un steroid anabolic interzis, clostebol, a pătruns accidental în organismul său.

Novak Djokovic, despre scandalul de dopaj în care a fost implicat Jannik Sinner: “Nu îmi place deloc modul în care a fost gestionat acest caz”

Într-un interviu pentru “Piers Morgan: Uncensored pe YouTube”, Djokovic a declarat: „Acel nor îl va urmări la fel cum norul Covid mă va urmări pe mine, pentru tot restul carierei sale sau, în acest caz, al meu. Este ceva atât de important, iar când se întâmplă asta, cu timpul se va estompa, dar nu cred că va dispărea. Va exista întotdeauna un anumit grup de oameni care vor încerca să readucă asta în discuţie.”

Djokovic a spus că el crede că Sinner, un partener obişnuit de antrenament, „nu a făcut-o intenţionat”, dar a continuat să se întrebe cum a reuşit italianul să-şi ispăşească pedeapsa fără să rateze un turneu de Grand Slam.

„Există o lipsă de transparenţă, o inconsecvenţă, o convenienţă a interdicţiei care vine între turneele de Grand Slam, astfel încât el nu le ratează pe celelalte – este doar foarte, foarte ciudat”, a adăugat Djokovic.

Reclamă
Reclamă

„Nu-mi place deloc modul în care a fost gestionat acest caz şi se auzeau atât de mulţi alţi jucători, atât bărbaţi, cât şi femei, care au avut situaţii similare, vorbind în mass-media şi plângându-se că era un tratament preferenţial.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
12:43
“Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat
12:29
“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso
11:38
Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
11:19
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho
11:14
VideoMomentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”
10:57
“A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 5 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România