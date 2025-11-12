Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: "Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei" - Antena Sport

Novak Djokovic l-a avertizat pe Jannik Sinner că suspendarea de trei luni pentru dopaj va plana asupra lui ca un „nor” şi a pus sub semnul întrebării momentul aplicării sancţiunii, relatează The Guardian.

Sinner a ispăşit o suspendare de trei luni din februarie 2025, după ce Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a acceptat explicaţia sa că un steroid anabolic interzis, clostebol, a pătruns accidental în organismul său.

Novak Djokovic, despre scandalul de dopaj în care a fost implicat Jannik Sinner: “Nu îmi place deloc modul în care a fost gestionat acest caz”

Într-un interviu pentru “Piers Morgan: Uncensored pe YouTube”, Djokovic a declarat: „Acel nor îl va urmări la fel cum norul Covid mă va urmări pe mine, pentru tot restul carierei sale sau, în acest caz, al meu. Este ceva atât de important, iar când se întâmplă asta, cu timpul se va estompa, dar nu cred că va dispărea. Va exista întotdeauna un anumit grup de oameni care vor încerca să readucă asta în discuţie.”

Djokovic a spus că el crede că Sinner, un partener obişnuit de antrenament, „nu a făcut-o intenţionat”, dar a continuat să se întrebe cum a reuşit italianul să-şi ispăşească pedeapsa fără să rateze un turneu de Grand Slam.

„Există o lipsă de transparenţă, o inconsecvenţă, o convenienţă a interdicţiei care vine între turneele de Grand Slam, astfel încât el nu le ratează pe celelalte – este doar foarte, foarte ciudat”, a adăugat Djokovic.