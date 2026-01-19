Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului - Antena Sport

Gabriela Ruse și-a aflat în dimineața zilei de luni viitoarea sa adversară de la Australian Open. După ce a trecut în runda inaugurală în minimum de seturi de Dayana Yamstreska, favorita 26 a turneului, pentru româncă urmează un duel cu o tenismenă mai slab clasată, dar care va avea parte de aportul publicului, Ajla Tomljanovic.

Ruse va juca în al doilea tur de la Australian Open în noaptea de marți spre miercuri, iar până atunci a aflat pe cine va înfrunta. Ajla Tomljanovic, ocupanta locului 78 în ierarhia WTA, cu o singură poziție deasupra româncei, este cea pe care tenismena din București va trebui să o învingă pentru a accede în runda a treia.

Al treilea meci între Ruse și Tomljanovic

Luni dimineața, australianca născută în Croația a învins-o după 2 ore și 33 de minute pe Yuliia Starodubtseva, scor 4-6, 7-6, 6-1. Astfel, Tomljanovic și Ruse se pregătesc pentru cel de-al treilea meci pe care îl vor disputa.

În 2022, românca se impunea la Dubai în minimum de seturi într-un meci din calificări, iar doi ani mai târziu australianca avea câștig de cauză tot în două acte la un turneu Challenger din Hong Kong. Ce este cert e că Tomjlanovic va beneficia de aportul celor din arenă la meciul cu Ruse, ținâd cont că reprezintă Australia.

Născută în Croația, la Zagreb, ea a obținut în 2014 rezidență permanentă la Antipozi, iar din 2018 reprezintă țara din Emisfera Sudică. Momentan, ora de start a meciului nu este cunoscută.