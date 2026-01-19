Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului

Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 11:56

Comentarii
Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului

Gabriela Ruse, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gabriela Ruse și-a aflat în dimineața zilei de luni viitoarea sa adversară de la Australian Open. După ce a trecut în runda inaugurală în minimum de seturi de Dayana Yamstreska, favorita 26 a turneului, pentru româncă urmează un duel cu o tenismenă mai slab clasată, dar care va avea parte de aportul publicului, Ajla Tomljanovic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse va juca în al doilea tur de la Australian Open în noaptea de marți spre miercuri, iar până atunci a aflat pe cine va înfrunta. Ajla Tomljanovic, ocupanta locului 78 în ierarhia WTA, cu o singură poziție deasupra româncei, este cea pe care tenismena din București va trebui să o învingă pentru a accede în runda a treia.

Al treilea meci între Ruse și Tomljanovic

Luni dimineața, australianca născută în Croația a învins-o după 2 ore și 33 de minute pe Yuliia Starodubtseva, scor 4-6, 7-6, 6-1. Astfel, Tomljanovic și Ruse se pregătesc pentru cel de-al treilea meci pe care îl vor disputa.

În 2022, românca se impunea la Dubai în minimum de seturi într-un meci din calificări, iar doi ani mai târziu australianca avea câștig de cauză tot în două acte la un turneu Challenger din Hong Kong. Ce este cert e că Tomjlanovic va beneficia de aportul celor din arenă la meciul cu Ruse, ținâd cont că reprezintă Australia.

Născută în Croația, la Zagreb, ea a obținut în 2014 rezidență permanentă la Antipozi, iar din 2018 reprezintă țara din Emisfera Sudică. Momentan, ora de start a meciului nu este cunoscută.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:50
Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs
11:47
Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka
11:38
Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
11:32
VIDEOIonuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată”
11:22
Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”
11:01
Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”