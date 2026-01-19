Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la Australian Open. Românca, învinsă de o fostă finalistă de Grand Slam - Antena Sport

Jaqueline Cristian, ocupanta locul 37 WTA, a fost luni eliminată din runda inaugurală de la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva de 27 de ani a fost învinsă de favorita 19, Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6). Meciul a durat o oră şi 54 de minute.

Jaqueline Cristian, învinsă la debutul de la Melbourne

Pentru prezenţa în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.

România mai are două reprezentante la Australian Open: pe Gabriela Ruse, calificată în turul doi, dar şi pe Sorana Cîrstea, care va juca marţi în primul tur.

Sursa: News.ro