Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat marţi dimineaţă în turul 2 de la Australian Open, după ce a reuşit să revină în partida cu Eva Lys (39 WTA), din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.
La câteva ore distanţă, românca de pe locul 41 WTA şi-a aflat şi următoarea adversară de la Melbourne. Ea o va întâlni pe Naomi Osaka, de patru ori câştigătoare de Grand Slam şi dublă campioană la turneul de la Antipozi.
Sorana Cîrstea o va întâlni pe Naomi Osaka în turul 2 de la Australian Open 2026
În turul inaugural de la Australian Open, Naomi Osaka a învins-o pe Antonia Ruzic (65 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-4, după aproximativ 2 ore şi 24 de minute de joc. Japoneza a surprins pe Rod Laver Arena prin modul inedit în care a pătruns pe teren.
Now THAT is an Australian Open fashion statement.
Naomi Osaka entering Rod Laver Arena 👏#AO26 pic.twitter.com/UTkCmR5Jj1
— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 20, 2026
Meciul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka din turul 2 de la Australian Open va fi al doilea dintre cele două jucătoare. Ele s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările de la Wimbledon din 2015. Atunci, românca s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 46 de minute de joc.
Naomi Osaka s-a impus de două ori la Melbourne, în 2019 şi 2021. De atunci, ea nu a mai reuşit să treacă de turul 3. Japoneza mai are şi două titluri la US Open în palmares, în 2018 şi 2020. De altfel, de la succesul din 2021 de la Melbourne, ea a trecut de turul 3 la un Grand Slam o singură dată, la ediţia de anul trecut de la US Open, atunci când a ajuns până în semifinale.
Sorana Cîrstea are un început foarte bun de 2026, cu 5 victorii şi o singură înfrângere, în optimile de finală de la Brisbane, în faţa liderului mondial, Aryna Sabalenka.
În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea a jucat prima oară pe tabloul principal de la Australian Open în 2008. Cele mai bune rezultate ale sale de la Antipozi au fost înregistrate în 2017 şi 2022, atunci când a reuşit să ajungă până în sferturile de finală.
- Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi la Australian Open. Apariţie care s-a viralizat
- Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: “E ultima oară când joc aici”
- Suma uriaşă câştigată de Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă în turul doi la Australian Open
- Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2026! Revenire de senzaţie a româncei cu Eva Lys
- Novak Djokovic, unic în istoria tenisului. Nole a ajuns la 100 de victorii la Australian Open