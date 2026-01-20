Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne - Antena Sport

Închide meniul
Home | Tenis | Australian Open | Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne

Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne

Alex Masgras Publicat: 20 ianuarie 2026, 14:39

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci la Australian Open 2026 / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat marţi dimineaţă în turul 2 de la Australian Open, după ce a reuşit să revină în partida cu Eva Lys (39 WTA), din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.

La câteva ore distanţă, românca de pe locul 41 WTA şi-a aflat şi următoarea adversară de la Melbourne. Ea o va întâlni pe Naomi Osaka, de patru ori câştigătoare de Grand Slam şi dublă campioană la turneul de la Antipozi.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Naomi Osaka în turul 2 de la Australian Open 2026

În turul inaugural de la Australian Open, Naomi Osaka a învins-o pe Antonia Ruzic (65 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-4, după aproximativ 2 ore şi 24 de minute de joc. Japoneza a surprins pe Rod Laver Arena prin modul inedit în care a pătruns pe teren.

Meciul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka din turul 2 de la Australian Open va fi al doilea dintre cele două jucătoare. Ele s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările de la Wimbledon din 2015. Atunci, românca s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 46 de minute de joc.

Naomi Osaka s-a impus de două ori la Melbourne, în 2019 şi 2021. De atunci, ea nu a mai reuşit să treacă de turul 3. Japoneza mai are şi două titluri la US Open în palmares, în 2018 şi 2020. De altfel, de la succesul din 2021 de la Melbourne, ea a trecut de turul 3 la un Grand Slam o singură dată, la ediţia de anul trecut de la US Open, atunci când a ajuns până în semifinale.

Sorana Cîrstea are un început foarte bun de 2026, cu 5 victorii şi o singură înfrângere, în optimile de finală de la Brisbane, în faţa liderului mondial, Aryna Sabalenka.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea a jucat prima oară pe tabloul principal de la Australian Open în 2008. Cele mai bune rezultate ale sale de la Antipozi au fost înregistrate în 2017 şi 2022, atunci când a reuşit să ajungă până în sferturile de finală.

1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace” 6 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
