Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat marţi dimineaţă în turul 2 de la Australian Open, după ce a reuşit să revină în partida cu Eva Lys (39 WTA), din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.

La câteva ore distanţă, românca de pe locul 41 WTA şi-a aflat şi următoarea adversară de la Melbourne. Ea o va întâlni pe Naomi Osaka, de patru ori câştigătoare de Grand Slam şi dublă campioană la turneul de la Antipozi.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Naomi Osaka în turul 2 de la Australian Open 2026

În turul inaugural de la Australian Open, Naomi Osaka a învins-o pe Antonia Ruzic (65 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-4, după aproximativ 2 ore şi 24 de minute de joc. Japoneza a surprins pe Rod Laver Arena prin modul inedit în care a pătruns pe teren.

Now THAT is an Australian Open fashion statement.

Naomi Osaka entering Rod Laver Arena 👏#AO26 pic.twitter.com/UTkCmR5Jj1

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 20, 2026

Meciul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka din turul 2 de la Australian Open va fi al doilea dintre cele două jucătoare. Ele s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările de la Wimbledon din 2015. Atunci, românca s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 46 de minute de joc.