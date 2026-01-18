Când va juca Jaqueline Cristian în primul tur la Australian Open. Duel tare împotriva Karolinei Muchova - Antena Sport

Jaqueline Cristian va avea parte de un duel de foc în primul tur al Australian Open 2026. Românca va avea de trecut de Karolina Muchova pentru a-și trece în palmares o calificare în runda următoare la Melbourne.

Organizatorii au anunțat când va avea loc duelul de foc pentru prima rachetă a României, care va da peste semifinalista ediției din anul 2021, cap de serie numărul 19.

Când se joacă disputa dintre Jaqueline Cristian și Karolina Muchova, în primul tur la Australian Open

România așteaptă vești bune și de la cea mai importantă jucătoare de tenis a României, care va debuta la ediția din acest an a Australian Open contra Karolinei Muchova, locul 19 mondial și cap de serie numărul 19.

Organizatorii au precizat în cursul zilei de duminică faptul că cele două vor da piept luni dimineață, 19 ianuarie, în jurul orei 6:30. Va fi a treia dispută de pe terenul cu numărul 14 din complexul de la Melbourne.

Istoria duelurilor directe dintre Jaqueline Cristian și Karolina Muchova

17 octombrie 2024 / WTA Ningbo: Karolina Muchova – Jaqueline Cristian 6-2, 6-1

Karolina Muchova – Jaqueline Cristian 6-2, 6-1 30 septembrie 2024 / WTA Beijing: Karolina Muchova – Jaqueline Cristian 6-1, 6-3

Karolina Muchova – Jaqueline Cristian 6-1, 6-3 10 iulie 2018 / ITF Versmold: Jaqueline Cristian – Karolina Muchova 4-6, 1-6

Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, reuşind prima victorie românească la Melbourne, în acest an. Ea a trecut în două seturi, 6-4, 7-5, de Dayana Yastremska, după o oră şi 49 de minute. Reclamă

În urma victoriei în faţa favoritei 26, românca de 28 de ani va fi recompensată cu un cec în valoare de 130.000 de euro. Dacă va accede în runda a treia, în urma meciului cu învingătoarea dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA), ea va încasa 188.000 de euro.

