Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka - Antena Sport

Daniil Medvedev, numărul 12 mondial, a obţinut prima sa victorie la un turneu de Grand Slam după o pauză de 370 de zile, relatează EFE, după ce rusul s-a impus cu 7-5, 6-2, 7-6 (7/2) în faţa olandezului Jesper De Jong, luni, la Melbourne, în prima rundă la Australian Open.

Medvedev, triplu finalist la Melbourne (2021, 2022, 2024), a pierdut în 2025 în primul tur la Roland Garros, Wimbledon şi US Open, iar la Australian Open a fost eliminat în turul al doilea.

În turul secund, Medvedev, campion la US Open în 2021, îl va înfrunta pe francezul Quentin Halys (83 ATP).

Canadianul Felix Auger-Aliassime, care a încheiat sezonul 2025 în forţă, a fost nevoie să abandoneze în primul tur la Melbourne, când era condus cu 3-6, 6-4, 6-4 de portughezul Nuno Borges (46 ATP).

La ultimul său an în circuitul profesionist, “veteranul” elveţian Stan Wawrinka (40 ani), campion la Melbourne în 2014, a câştigat luni în faţa sârbului Laslo Djere (92 ATP) cu 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). Următorul său adversar în Australia va fi cehul Jiri Lehecka (19 ATP) sau francezul Arthur Gea (198 ATP).