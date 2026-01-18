Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: "O victorie importantă" - Antena Sport

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute.
Pentru Ruse, românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA, aceasta este a treia victorie de la Australian Open. În trecut, ea le mai învingea pe Jasmine Paolini, 6-1, 6-3, în 2021, şi pe Irina Begu, în 2025, cu 6-4, 6-0.
Gabriela Ruse: “E o victorie importantă”
“Nu-i ușor să începi un Grand Slam cu o jucătoare de top 30, dar mi-am făcut treaba foarte bine astăzi, în ciuda faptului că condițiile nu mi-au fost atât de favorabile pentru că suprafața a fost foarte rapidă, iar ea lovea foarte, foarte puternic.
Dar sunt super bucuroasă că am reușit să câștig și să joc din nou în turul 2 aici.
Am avut 5-1, apoi ea și-a ridicat nivelul, au fost câteva momente unde eu aș fi putut să fac mai mult, dar nu am putut… Nu a fost o situație ușoară la 5-5, eram pregătită pentru un set 3 pentru că ea juca deja foarte bine și am încercat doar să continui, să rămân pozitivă și orice s-ar fi întâmplat eram pregătită pentru orice.
Am jucat de multe ori contra ei, știam că își poate ridica foarte mult nivelul pentru că de-asta este și o jucătoare de top 30, dar în final cred că mental am fost mai sus decât ea”, a spus Ruse, citată de eurosport.ro.
Ce urmează pentru Ruse la Australian Open
În turul secund, ea se va întâlni cu învingătoarea dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA). Cu Ajla, scorul e egal, 1-1, iar pe ucraineancă nu a întâlnit-o până acum.
“Nu am absolut nicio preferință, îmi doresc să mă recuperez, am jucat deja 7 meciuri anul acesta. Clar nu cred că vor fi meciuri ușoare, chiar dacă în clasament sunt mai jos decât Dayana, nu mă concentrez pe chestia asta pentru că fiecare jucătoare își dorește să joace foarte bine la Grand Slam-uri.
Nu am preferințe, am jucat cu Tomljanovic de două ori, cu Starodubtseva niciodată, dar momentan vreau să mă bucur de victoria de astăzi pentru că a fost și este o victorie importantă și apoi o să mă pregătesc pentru următorul meci”, a mai spus Ruse.
