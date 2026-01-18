Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: "O victorie importantă" - Antena Sport

Home | Tenis | Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: “O victorie importantă”

Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: “O victorie importantă”

Dan Roșu Publicat: 18 ianuarie 2026, 7:53

Comentarii
Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: O victorie importantă

Gabriela Ruse, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Ruse, românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA, aceasta este a treia victorie de la Australian Open. În trecut, ea le mai învingea pe Jasmine Paolini, 6-1, 6-3, în 2021, şi pe Irina Begu, în 2025, cu 6-4, 6-0.

Gabriela Ruse: “E o victorie importantă”

“Nu-i ușor să începi un Grand Slam cu o jucătoare de top 30, dar mi-am făcut treaba foarte bine astăzi, în ciuda faptului că condițiile nu mi-au fost atât de favorabile pentru că suprafața a fost foarte rapidă, iar ea lovea foarte, foarte puternic.

Dar sunt super bucuroasă că am reușit să câștig și să joc din nou în turul 2 aici.
Am avut 5-1, apoi ea și-a ridicat nivelul, au fost câteva momente unde eu aș fi putut să fac mai mult, dar nu am putut… Nu a fost o situație ușoară la 5-5, eram pregătită pentru un set 3 pentru că ea juca deja foarte bine și am încercat doar să continui, să rămân pozitivă și orice s-ar fi întâmplat eram pregătită pentru orice.

Am jucat de multe ori contra ei, știam că își poate ridica foarte mult nivelul pentru că de-asta este și o jucătoare de top 30, dar în final cred că mental am fost mai sus decât ea”, a spus Ruse, citată de eurosport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Ce urmează pentru Ruse la Australian Open

În turul secund, ea se va întâlni cu învingătoarea dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA). Cu Ajla, scorul e egal, 1-1, iar pe ucraineancă nu a întâlnit-o până acum.

“Nu am absolut nicio preferință, îmi doresc să mă recuperez, am jucat deja 7 meciuri anul acesta. Clar nu cred că vor fi meciuri ușoare, chiar dacă în clasament sunt mai jos decât Dayana, nu mă concentrez pe chestia asta pentru că fiecare jucătoare își dorește să joace foarte bine la Grand Slam-uri.

Nu am preferințe, am jucat cu Tomljanovic de două ori, cu Starodubtseva niciodată, dar momentan vreau să mă bucur de victoria de astăzi pentru că a fost și este o victorie importantă și apoi o să mă pregătesc pentru următorul meci”, a mai spus Ruse.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
10:53
Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a “şocat”
10:49
Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală
10:42
VIDEOOklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului
10:29
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență
10:15
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem”
9:48
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham