Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: "O victorie importantă" - Antena Sport

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute.

Pentru Ruse, românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA, aceasta este a treia victorie de la Australian Open. În trecut, ea le mai învingea pe Jasmine Paolini, 6-1, 6-3, în 2021, şi pe Irina Begu, în 2025, cu 6-4, 6-0.

Gabriela Ruse: “E o victorie importantă”

“Nu-i ușor să începi un Grand Slam cu o jucătoare de top 30, dar mi-am făcut treaba foarte bine astăzi, în ciuda faptului că condițiile nu mi-au fost atât de favorabile pentru că suprafața a fost foarte rapidă, iar ea lovea foarte, foarte puternic.

Dar sunt super bucuroasă că am reușit să câștig și să joc din nou în turul 2 aici.

Am avut 5-1, apoi ea și-a ridicat nivelul, au fost câteva momente unde eu aș fi putut să fac mai mult, dar nu am putut… Nu a fost o situație ușoară la 5-5, eram pregătită pentru un set 3 pentru că ea juca deja foarte bine și am încercat doar să continui, să rămân pozitivă și orice s-ar fi întâmplat eram pregătită pentru orice.

Am jucat de multe ori contra ei, știam că își poate ridica foarte mult nivelul pentru că de-asta este și o jucătoare de top 30, dar în final cred că mental am fost mai sus decât ea”, a spus Ruse, citată de eurosport.ro.