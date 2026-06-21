Irina Begu, calificare pe tabloul principal la WTA Bad Homburg! Românca, victorie în fix două ore

Irina Begu este prima româncă venită din calificări care și-a adjudecat lotul pe tabloul principal al turneului WTA Bad Homburg, după ce a trecut și de ultimul tur.
Sportiva clasată pe locul 213 mondial a avut nevoie de două ore pentru a o învinge pe mult mai bine clasata Diane Parry (23 de ani, locul 60 mondial).
Irina Begu, victorie în fața Dianei Parry
Irina Begu s-a calificat duminică pe tabloul principal al turneului WTA Bad Homburg, după ce a obținut o victorie în fața Dianei Parry, o jucătoare mult mai bine clasată.
Românca noastră s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6(5), la capătul unui meci ce a durat fix două ore. Pe tabloul principal mai poate ajunge și Gabriela Ruse, care va juca tot astăzi, împotriva sportivei Taylor Townsend.
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